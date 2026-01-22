TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara

Las parejas se quitaron las máscaras y se enfrentaron en el Cara a Cara, donde una pareja salió nominada

El primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de emociones, pues muchas parejas son primerizas en el formato de reality, por lo que no estaban muy seguros si armar un equipo con más celebridades, actuar en solitario y saber cuál es la estrategia más conveniente.

En esta dinámica se nominó a una tercera pareja, la cual consistía en que los demás tenían que elegir a una de ellas para darles un voto y decirles, de manera frontal, sus razones para querer sacarlos de la competencia.

¿Quién nominó a quién en el Cara a Cara de '¿Apostarías por Mí?'?

Todo esto se llevó a cabo en la Arena de Nominación, donde todas las parejas se dieron cita y tuvieron que sincerarse frente a sus compañeros:

  • Salvador y Marce abrieron la ronda nominando a Laysha y ‘El Malito’.
  • Raúl y Laura Molinar eligieron a Franco y Breh.
  • Franco y Breh devolvieron el voto a Laysha y ‘El Malito’.
  • Gigi y David también votaron por Laysha y ‘El Malito’.
  • Laysha y ‘El Malito’, por su parte, respondieron votando por David y Gigi.
  • René y Rubí repitieron la fórmula y nominaron a Laysha y ‘El Malito’.
  • Lorenzo y Claudia votaron por Raúl y Laura Molinar.
  • Mario y Brenda eligieron a Gigi y David.
  • Alina y Jim también apuntaron a Gigi y David.
  • Tiby y Medina siguieron la misma línea, nominando a David y Gigi.
  • Alejandra y Beta se sumaron a los votos contra Gigi y David.
  • Finalmente, Adrián y Nuja también votaron por Laysha y ‘El Malito’.

Hasta ese momento, Laysha y 'El Malito' quedaron empatados con 5 puntos cada uno, pero el desempate estuvo a manos de Salvador y Marce, ya que ellos son los que tienen la bolsa semanal más alta.
Esta pareja determinó que 'Los Directos' fueran la tercera pareja nominada de la primera semana de ¿Apostarías por Mí?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

