¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el primer Cara a Cara Las parejas se quitaron las máscaras y se enfrentaron en el Cara a Cara, donde una pareja salió nominada

El primer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de emociones, pues muchas parejas son primerizas en el formato de reality, por lo que no estaban muy seguros si armar un equipo con más celebridades, actuar en solitario y saber cuál es la estrategia más conveniente.

En esta dinámica se nominó a una tercera pareja, la cual consistía en que los demás tenían que elegir a una de ellas para darles un voto y decirles, de manera frontal, sus razones para querer sacarlos de la competencia.

¿Quién nominó a quién en el Cara a Cara de '¿Apostarías por Mí?'?

Todo esto se llevó a cabo en la Arena de Nominación, donde todas las parejas se dieron cita y tuvieron que sincerarse frente a sus compañeros:

Salvador y Marce abrieron la ronda nominando a Laysha y ‘El Malito’.

abrieron la ronda nominando a Raúl y Laura Molinar eligieron a Franco y Breh.

eligieron a Franco y Breh devolvieron el voto a Laysha y ‘El Malito’.

devolvieron el voto a Gigi y David también votaron por Laysha y ‘El Malito’.

también votaron por Laysha y ‘El Malito’ , por su parte, respondieron votando por David y Gigi.

, por su parte, respondieron votando por René y Rubí repitieron la fórmula y nominaron a Laysha y ‘El Malito’.

repitieron la fórmula y nominaron a Lorenzo y Claudia votaron por Raúl y Laura Molinar.

votaron por Mario y Brenda eligieron a Gigi y David.

eligieron a Alina y Jim también apuntaron a Gigi y David.

también apuntaron a Tiby y Medina siguieron la misma línea, nominando a David y Gigi.

siguieron la misma línea, nominando a Alejandra y Beta se sumaron a los votos contra Gigi y David.

se sumaron a los votos contra Finalmente, Adrián y Nuja también votaron por Laysha y ‘El Malito’.

Hasta ese momento, Laysha y 'El Malito' quedaron empatados con 5 puntos cada uno, pero el desempate estuvo a manos de Salvador y Marce, ya que ellos son los que tienen la bolsa semanal más alta.

Esta pareja determinó que 'Los Directos' fueran la tercera pareja nominada de la primera semana de ¿Apostarías por Mí?

