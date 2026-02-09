¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Así fue el desafío 'El match perfecto' de hoy 9 de febrero, que dejó en jaque a las parejas Te contamos todo sobre el desafío de parejas de este lunes 9 de febrero, que puso en jaque a muchos de ellos por tener respuestas completamente diferentes.

Video Zerboni y Marcela son la pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?

La cuarta semana llegó con toda su fuerza en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, en donde las parejas ya tuvieron su primer desafío que puso a prueba muchos de sus conocimientos sobre su relación y su vida cotidiana en sus hogares.

En esta ocasión fue el desafío ‘El match perfecto’ el cual, como el nombre lo indica, invitaba a las parejas a hacer match, con respuestas iguales a cuestionamientos sobre su vida en pareja.

‘El match perfecto’ puso en evidencia a varias parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¿Se conocen? Ale y Beta vuelven a equivocarse en el Desafío

El desafío consistió en que tres parejas en simultáneo, tenían que elegir un objeto que diera respuesta a las preguntas sobre su relación que les hacía el conductor Alan Tacher.

Los objetos eran espacios de sus hogares como la sala, el comedor, el baño, la recámara, etc. Las preguntas iban desde: “¿Qué lugar es el que más tiene orden en su casa?”, hasta “¿qué disfraz elegirían para una noche de pasión?”, la pareja que coincidiera en sus respuestas podía avanzar en el tablero. La pareja que más ‘matchs’ tenga, habrá superado el desafío.

¿Qué parejas crees que hayan superado el desafío y cuáles no? Descúbrelo hoy en el show en vivo, así como las apuestas cruzadas que hicieron las parejas y quién fue la ganadora absoluta del desafío.