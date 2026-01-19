¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: Adrián Di Monte asegura que hay que dar "un buen show” durante el brindis Después de platicar su estrategia con su esposa Nuja Amar, Adrián Di Monte dio un discurso frente al resto de las parejas de ¿Apostarías por mí?

Video El Anfitrión de ‘¿Apostarías por mí?’ les da la bienvenida a La Villa

La noche del 18 de enero comenzó ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision en el que 12 parejas se aislarán del mundo para poner a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de confiar el uno en el otro, mientras su vida es grabada 24/7.

Adrián Di Monte ofrece discurso en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Después de que René Strickler y Rubí Cardozo asignaron una habitación a las 11 parejas, ya que el público eligió que ellos se quedaran con la Suite Diamante por esta semana, los participantes se reunieron para el brindis, donde se desearon lo mejor.

Cuando llegó el momento, Adrián Di Monte ofreció un breve discurso, donde compartió que “nada es personal” y que todo es parte del reality show.

“Es un gusto estar compartiendo acá con mi esposa. Yo estoy aquí para que ella lo disfrute. Los veo y me gusta mucho esta dinámica, esta energía que tenemos acá.

Adrián Di Monte y Nuja Amar durante el brindis en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Como decía Beta, esto se está estrenando ahora y hay que cuidar esta energía; sé que va a haber conflictos, estrategias, al final todo es un juego, nada personal (...) Hagamos un buen show, que la gente en casa lo disfrute, así como nosotros acá y que Dios nos bendiga. Te amo y pásatela increíble”, dijo el actor.

Video El Anfitrión de ‘¿Apostarías por mí?’ les da la bienvenida a La Villa

Adrián Di Monte y Nuja Amar hablan de su estrategia en ¿Apostarías por mí?

Previo al discurso, Adrián y Nuja se apartaron un poco del grupo para hablar frente a una de las cámaras, además de discutir su estrategia, ya que comenzarán la semana con 5 mil dólares menos.

“Mañana va a ser un día decisivo. Tenemos que ver, porque tenemos 5 mil dólares nada más. Tenemos que ver si apostamos todo o jugamos ‘safe’ (a la segura), pero jugar ‘safe’ es apostar mil, 2 mil dólares, y solo llegaríamos a 7 mil 500; unos están empezando con 10 mil, incluso algunos con 15 mil dólares”, explicó el actor.

Di Monte le pidió a su esposa que, si considera que puede lograr la apuesta, arriesgue todo el dinero que tiene, situación que no fue de su agrado. “No sabemos (...) No lo apuestes todo (...) no vayas kamikaze aún”, precisó.

PUBLICIDAD

El intérprete cubano aseguró que confía mucho en su esposa, por lo que sería capaz de apostar todo para poder conseguir el presupuesto inicial.

Video Adrián Di Monte y Nuja revelan su estrategia para ganar las pruebas de ¿Apostarías por mí?



No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.