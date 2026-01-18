René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?

René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?
Tras ganar su primer desafío en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo también ganaron el apoyo del público en la primera votación y así asignaron la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.
¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision, empezó con todo. Después de poner a prueba a las 12 parejas en su primer desafío, solo 3 fueron finalistas en la primera votación, donde el público eligió a los dos participantes en obtener dos grandes beneficios: Quedarse en la Suite Diamante y elegir las habitaciones del resto.
Así quedaron las parejas en la Villa en la primera semana de ¿Apostarías por mí?
Tras ganar la primera votación del público, René Strickler y Rubí Cardozo tendrán acceso a la Suite Diamante, la cual será exclusiva para ellos con algunos privilegios como un baño propio y una gran cama para descansar.
Pero eso no fue todo, ya que también compartieron quiénes estarán en la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.
En la habitación trébol, 4 parejas pasarán su primera semana dentro del reality show: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Franco Tradardi y Breh; y Raúl y Laura Molinar.
Mientras que en la Habitación Corazón, serán 6 parejas quiénes tendrán menor privacidad:
- Mario y Brenda Bezares
- Laysha Pink y Nelson El Malito
- Claudia Galván y Lorenzo Méndez
- José Medina y Tiby Camacho
- Jim Velásquez y Alina Lozano
- Ale Jaramillo y Beta Mejía
Solo una pareja se quedará en la bodega. La habitación con menos beneficios fue otorgada a Gigi y David.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.