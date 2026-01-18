¿Apostarías por mí? René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama? Tras ganar su primer desafío en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo también ganaron el apoyo del público en la primera votación y así asignaron la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.

Video Mario y Brenda Bezares llegan dispuestos a ganar ¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision, empezó con todo. Después de poner a prueba a las 12 parejas en su primer desafío, solo 3 fueron finalistas en la primera votación, donde el público eligió a los dos participantes en obtener dos grandes beneficios: Quedarse en la Suite Diamante y elegir las habitaciones del resto.

Así quedaron las parejas en la Villa en la primera semana de ¿Apostarías por mí?

Tras ganar la primera votación del público, René Strickler y Rubí Cardozo tendrán acceso a la Suite Diamante, la cual será exclusiva para ellos con algunos privilegios como un baño propio y una gran cama para descansar.

Así luce la Suite Diamante en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

René Strickler y Rubí Cardozo eligieron en qué habitaciones estarán las parejas en la primera semana de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Pero eso no fue todo, ya que también compartieron quiénes estarán en la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.

En la habitación trébol, 4 parejas pasarán su primera semana dentro del reality show: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Franco Tradardi y Breh; y Raúl y Laura Molinar.

La Habitación Trébol tendrá a cuatro parejas en la primera semana de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Ellos fueron los elegidos para estar en la Habitán Trébol en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Mientras que en la Habitación Corazón, serán 6 parejas quiénes tendrán menor privacidad:

- Mario y Brenda Bezares

- Laysha Pink y Nelson El Malito

- Claudia Galván y Lorenzo Méndez

- José Medina y Tiby Camacho

- Jim Velásquez y Alina Lozano

- Ale Jaramillo y Beta Mejía

Así luce la Habitación Corazón en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

La Habitación Corazón tendrá a 6 parejas en esta semana de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Solo una pareja se quedará en la bodega. La habitación con menos beneficios fue otorgada a Gigi y David.

Solo una pareja se quedará en La Bodega de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Gigi y David estarán en la Bodega en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



