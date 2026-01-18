TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?

Tras ganar su primer desafío en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo también ganaron el apoyo del público en la primera votación y así asignaron la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.

Liliana Carmona
¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de TelevisaUnivision, empezó con todo. Después de poner a prueba a las 12 parejas en su primer desafío, solo 3 fueron finalistas en la primera votación, donde el público eligió a los dos participantes en obtener dos grandes beneficios: Quedarse en la Suite Diamante y elegir las habitaciones del resto.

Así quedaron las parejas en la Villa en la primera semana de ¿Apostarías por mí?

Tras ganar la primera votación del público, René Strickler y Rubí Cardozo tendrán acceso a la Suite Diamante, la cual será exclusiva para ellos con algunos privilegios como un baño propio y una gran cama para descansar.

René Strickler y Rubí Cardozo eligieron en qué habitaciones estarán las parejas en la primera semana de ¿Apostarías por mí?
Pero eso no fue todo, ya que también compartieron quiénes estarán en la Habitación Trébol, Habitación Corazón y la Bodega.

En la habitación trébol, 4 parejas pasarán su primera semana dentro del reality show: Salvador Zerboni y Marcela Ruiz; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Franco Tradardi y Breh; y Raúl y Laura Molinar.

Mientras que en la Habitación Corazón, serán 6 parejas quiénes tendrán menor privacidad:

- Mario y Brenda Bezares
- Laysha Pink y Nelson El Malito
- Claudia Galván y Lorenzo Méndez
- José Medina y Tiby Camacho
- Jim Velásquez y Alina Lozano
- Ale Jaramillo y Beta Mejía

Solo una pareja se quedará en la bodega. La habitación con menos beneficios fue otorgada a Gigi y David.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

