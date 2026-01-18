¿Apostarías por mí? Así queda el primer ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí? Ya se disputaron los tres primeros desafíos de ¿Apostarías por Mí?, donde algunas parejas obtuvieron 15 mil dólares para su primera apuesta

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

El gran estreno de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de sorpresas. Las parejas creían que solamente se iban a presentar con los conductores, analistas y sus compañeros, sin esperar que enfrentarían un pequeño desafío.

Antes de entrar a la lujosa villa, donde convivirán durante ocho semanas, todas las parejas tuvieron que someterse a diversos desafíos donde pusieron a prueba su coordinación y comunicación. De aquí salieron tres ganadores.

Este es el ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí?

En estos desafíos, todas las parejas iniciaron con u na bolsa acumulada de 10 mil dólares, los cuáles podrán usar en las tan esperadas apuestas, pero la ganadora pudo sumar 5 mil dólares más, aunque eso significó quitarle dinero a otra pareja.

Estas cantidades empezaron a darle vida al ranking semanal. La pareja más fuerte, podrá domir en la Suite Diamante y tener inmunidad. Así quedaron tras los primeros desafíos:

René Strickler y Rubí Cardozo - 15 mil dólares

Franco y Breah - 15 mil dólares

Jim Velásquez y Alina Lozano - 15 mil dólares

Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar - 10 mil dólares

Mario Bezares y Brenda Bezares - 10 mil dólares

Tiby Camacho José Medina - 10 mil dólares

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía - 10 mil dólares

Gigi Ojeda y David Leal - 10 mil dólares

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz - 10 mil dólares

Adrián Di Monte y Nuja Amar - 5 mil dólares

Laysha Zamorano y Nelson Cordero - 5 mil dólares

Lorenzo Méndez y Claudia Galván - 5 mil dólares

TelevisaUnivision



¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.