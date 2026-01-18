TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así queda el primer ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí?

Ya se disputaron los tres primeros desafíos de ¿Apostarías por Mí?, donde algunas parejas obtuvieron 15 mil dólares para su primera apuesta

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

El gran estreno de ¿Apostarías por Mí? estuvo repleto de sorpresas. Las parejas creían que solamente se iban a presentar con los conductores, analistas y sus compañeros, sin esperar que enfrentarían un pequeño desafío.

Antes de entrar a la lujosa villa, donde convivirán durante ocho semanas, todas las parejas tuvieron que someterse a diversos desafíos donde pusieron a prueba su coordinación y comunicación. De aquí salieron tres ganadores.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?
2 mins

René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'?
1 mins

¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán
1 mins

René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?
2 mins

Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?

¿Apostarías por Mí?
¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ
1 mins

¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ

¿Apostarías por Mí?
¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos
2 mins

¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show
2 mins

¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show

¿Apostarías por Mí?
¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!
1 mins

¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’!

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo
1 mins

¿Apostarías por Mí?’: ¿Hoy podrás votar por tu pareja favorita? Aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?
1 mins

¿Apostarías por mí?: ¿Qué sucederá hoy en el gran estreno del reality show?

¿Apostarías por Mí?

Este es el ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí?

En estos desafíos, todas las parejas iniciaron con u na bolsa acumulada de 10 mil dólares, los cuáles podrán usar en las tan esperadas apuestas, pero la ganadora pudo sumar 5 mil dólares más, aunque eso significó quitarle dinero a otra pareja.

Estas cantidades empezaron a darle vida al ranking semanal. La pareja más fuerte, podrá domir en la Suite Diamante y tener inmunidad. Así quedaron tras los primeros desafíos:

  • René Strickler y Rubí Cardozo - 15 mil dólares
  • Franco y Breah - 15 mil dólares
  • Jim Velásquez y Alina Lozano - 15 mil dólares
  • Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar - 10 mil dólares
  • Mario Bezares y Brenda Bezares - 10 mil dólares
  • Tiby Camacho José Medina - 10 mil dólares
  • Alejandra Jaramillo y Beta Mejía - 10 mil dólares
  • Gigi Ojeda y David Leal - 10 mil dólares
  • Salvador Zerboni y Marcela Ruiz - 10 mil dólares
  • Adrián Di Monte y Nuja Amar - 5 mil dólares
  • Laysha Zamorano y Nelson Cordero - 5 mil dólares
  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván - 5 mil dólares
TelevisaUnivision
TelevisaUnivision


¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas el gran estreno de '¿Apostarías por Mí?, este domingo 18 de enero a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX