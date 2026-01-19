TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona

Brenda Bezares no tuvo más remedio que lanzarle un peculiar comentario a Mario Bezares, quien se olvidó de las cámaras e hizo esto en ¿Apostarías por mí?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Mario y Brenda confiesan qué desafíos no estarán dispuestos a hacer

El primer día de ¿Apostarías por mí? no sólo provocó una divertida discusión entre René Stricker y Mario Bezares, sino que también mostró cómo Brenda Bezares le llamó la atención al comediante.

Todo sucedió en la habitación corazón, mientras la cantante tomaba un descanso y se percató de lo que hizo su esposo frente a las cámaras.

Brenda Bezares regaña a Mario Bezares frente a las cámaras: esto pasó

Brenda Bezares se encontraba acostada en su cama dentro de la habitación corazón, cuando se percató que Mario Bezares andaba en bata.

Al ver al comediante con poca ropa, la cantante comenzó a bromear con el papá de sus hijos, a quien le lanzó toda clase de halagos.

Ay qué chula hermana, ay tan hermosa ella, con tu faldita, qué preciosa”, dijo Brenda Bezares entre risas.

Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona
Imagen TelevisaUnivision


Ante los halagos de su mujer, Mario Bezares se limitó a sonreír y coquetear con ella; pero a los pocos minutos, se olvidó de las cámaras de ¿Apostarías por mí? e hizo algo indebido.

Y es que el comediante decidió mostrar un poco más que sus piernas y se levantó parte de la bata, dejando ver uno de sus glúteos.

Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona
Imagen TelevisaUnivision


De inmediato, Brenda Bezares reaccionó y le llamó la atención frente a las cámaras. “No, seas… No andes haciendo eso niño”, le dijo entre risas.

El comediante soltó la carcajada y tras señalar a las cámaras, se limitó a saludar con un “hola”.

Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona
Imagen TelevisaUnivision


Horas antes, Mario Bezares reveló que su esposa Brenda Bezares estaba muy nerviosa de entrar a ¿Apostarías por mí?

“Es el primer reality de mi esposa, no tienen idea el miedo que tenía y lo nerviosa que estaba hasta el último momento… Salud por las primerizas, la mejor forma de pasar un reality es reírnos, bromear y hacerlo lo mejor posible”, sentenció.


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

