apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario hace fuerte confesión sobre Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí?: "Soy totalmente dependiente de ella"

Tras conmover a las parejas con su historia de amor, Mario aceptó que es totalmente dependiente de su esposa.

Paulina Flores
Video ¡Mario y Brenda revelan los secretos de su matrimonio en medio de un escándalo nacional!

Mario y Brenda Bezares conmovieron a sus compañeros en La Villa de '¿Apostarías por mí?' al relatar frente a todos las adversidades que han atravesado como pareja.

Y es que, Mario recordó cómo en los momentos más difíciles de su vida, Brenda nunca se separó de él.

Durante una sincera charla con Franco y Breh, Mario Bezares hizo tremenda confesión sobre su relación con Brenda Bezares.

"Yo soy una persona totalmente dependiente de ella", aceptó.

El conductor contó que en los centros comerciales, él prefiere que ella termine de hacer sus compras para que lo acompañe y le ayude a escoger sus atuendos.

"Me compra mi ropa, me compra mis zapatos", reveló.

Breh aplaudió el reconocimiento que Mario hizo sobre Brenda, del mismo modo que Franco.

"Está increíble "; reaccionaron Breh, mientras que Mario expresó: "Está poca madre".

Mario compartió otra de sus anécdotas con la que resaltó la complicidad que existe entre ellos.

"Me habla, '¿te late que te compre un saco?', (respondo) 'está bien...' (lo veo y) 'ah que bonito está', en serio. Soy una persona que dependo totalmente de mi mujer", confesó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

