TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina abandona en vivo el foro de ¿Apostarías por Mí?; Jim impacta con tremenda petición

Durante el show en vivo del reality, Alina salió inesperadamente del foro. Esta podría ser la razón.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Alina y Jim suplican que los regresen a la competencia de ‘¿Apostarías por mí?’

Muchas emociones se vivieron en el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí? de este lunes 26 de enero, en donde las parejas se enfrentaron a nuevos desafíos, pero esta vez sin Jim y Alina, quienes fueron eliminados del reality el pasado domingo.

Sin embargo, Jim y Alina acudieron al show en vivo como invitados especiales, para saber sus comentarios del reality tras su salida. Sin embargo, un evento inesperado hizo que Alina abandonara sorpresivamente el foro, ante la sorpresa de todos los presentes.

PUBLICIDAD

Alina abandona el foro de ‘¿Apostarías por Mí?’ y Jim sorprende con impactante petición

Video Alina y Jim reciben la oportunidad de tener La Revancha en el próximo Cara a Cara

Más sobre ¿Apostarías por mí?

El Anfitrión le llama la atención a René Strickler tras reasignar habitaciones y le hace fuerte petición: "tienen que cambiar"
2 mins

El Anfitrión le llama la atención a René Strickler tras reasignar habitaciones y le hace fuerte petición: "tienen que cambiar"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego
1 mins

'¿Apostarías por Mí?: Así va el ranking en la segunda semana de juego

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

René y Rubí mandan a Breh y Franco a dormir una semana en la bodega; así quedaron las habitaciones en la segunda semana de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan
2 mins

Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan

¿Apostarías por Mí?
¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

¡René y Rubí vuelven a quedarse en la Suite Diamante!, y así reaccionan las demás parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo
3 mins

¿Apostarías Por Mí?: René y Rubí ganan el desafío 'El peso de la memoria'; y estas son las parejas que se van al duelo en vivo

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!
1 mins

Laysha y El Malito desean concebir a su primer bebé dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’ y ¡ya tienen hasta el nombre!

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias
2 mins

Salvador Zerboni revela a sus compañeros de ¿Apostarías por Mí? su mayor debilidad en las competencias

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero
1 mins

'¿Apostarías por Mí?: En esto consiste el desafío de parejas de hoy lunes 26 de enero

¿Apostarías por Mí?
Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo
2 mins

Maribel Guardia revela por qué terminó con Marco Chacón en el pasado: hace fuerte declaración en vivo

¿Apostarías por Mí?


En una transmisión en vivo que realizaban los conductores digitales de ‘¿Apostarías por Mí?’, Arana Lemus y Lambda García, se vio abruptamente interrumpida, tras darse cuenta que Alina estaba abandonando el foro del show en vivo de este lunes 26 de enero. Arana y Lambda alcanzaron a interrogar a Jim sobre lo que pasaba:

“No sé acaba de trasbocar… y nosotros no le dimos al peluche dentro de la villa, entonces no sé…
Jim


Ante esta respuesta, Arana le hizo una pregunta directa a Jim sobre el malestar de Alina:

“¿Será que ustedes vinieron con sorpresa de Colombia?


¿Apostarías por mí?: ¿Qué parejas han sido eliminadas del reality show?

A lo que Jim respondió con visible miedo en su rostro: “No sé…”.

@apostariaspormi

#ÚltimaHora #Alina abandona el foro de #ApostaríasPorMi en este momento #Original

♬ sonido original - ¿Apostarías por mí?


Ante la situación Lambda le ofreció su ayuda a Jim para resolver el misterio:

“¿Quieres que consiga una prueba?”, le preguntó Lambda a Jim, a lo que él respondió… “Bueno”, con rostro desencajado.

¿Será que Alina y Jim se convertirán en padres ahora que salieron de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’? Y recuerda que aún ellos tienen en sus manos la revancha que se realizará en el cara a cara de este jueves.

Sigue al pendiente de todo lo que pasa en ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX