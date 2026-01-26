¿Apostarías por mí? Alina abandona en vivo el foro de ¿Apostarías por Mí?; Jim impacta con tremenda petición Durante el show en vivo del reality, Alina salió inesperadamente del foro. Esta podría ser la razón.

Video Alina y Jim suplican que los regresen a la competencia de ‘¿Apostarías por mí?’

Muchas emociones se vivieron en el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí? de este lunes 26 de enero, en donde las parejas se enfrentaron a nuevos desafíos, pero esta vez sin Jim y Alina, quienes fueron eliminados del reality el pasado domingo.

Sin embargo, Jim y Alina acudieron al show en vivo como invitados especiales, para saber sus comentarios del reality tras su salida. Sin embargo, un evento inesperado hizo que Alina abandonara sorpresivamente el foro, ante la sorpresa de todos los presentes.

Alina abandona el foro de ‘¿Apostarías por Mí?’ y Jim sorprende con impactante petición

Video Alina y Jim reciben la oportunidad de tener La Revancha en el próximo Cara a Cara



En una transmisión en vivo que realizaban los conductores digitales de ‘¿Apostarías por Mí?’, Arana Lemus y Lambda García, se vio abruptamente interrumpida, tras darse cuenta que Alina estaba abandonando el foro del show en vivo de este lunes 26 de enero. Arana y Lambda alcanzaron a interrogar a Jim sobre lo que pasaba:

“No sé acaba de trasbocar… y nosotros no le dimos al peluche dentro de la villa, entonces no sé… Jim



Ante esta respuesta, Arana le hizo una pregunta directa a Jim sobre el malestar de Alina:

“¿Será que ustedes vinieron con sorpresa de Colombia?

A lo que Jim respondió con visible miedo en su rostro: “No sé…”.



Ante la situación Lambda le ofreció su ayuda a Jim para resolver el misterio:

“¿Quieres que consiga una prueba?”, le preguntó Lambda a Jim, a lo que él respondió… “Bueno”, con rostro desencajado.

¿Será que Alina y Jim se convertirán en padres ahora que salieron de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’? Y recuerda que aún ellos tienen en sus manos la revancha que se realizará en el cara a cara de este jueves.