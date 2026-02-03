TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alejandra Jaramillo confiesa que iba a finalizar su relación con Beta Mejía y revela los motivos: "quise huir"

Durante una dinámica, la conductora reveló que estuvo a punto de terminar su relación con el deportista, Beta Mejía

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video “¿SÍ o No?”: Alejandra, Beta, Tiby y Medina se someten a una prueba de preguntas COMPROMETEDORAS

Poco a poco las parejas de ¿Apostarías por Mí? han dejado las apariencias y, dentro del reality, han revelado algunos detalles de sus respectivas relaciones. Además hay dinámicas que los impulsan a contar intimidades.

El pasado domingo, entraron a la villa Carlos Ponce y Karina Banda, que aparte de convivir con los competidores, también les pusieron un ejercicio donde muchos abrieron su corazón, como Alejandra Jaramillo.

Alejandra Jaramillo revela por qué estuvo a punto de dejar a Beta

La dinámica fue muy simple, les hacían preguntas sobre su relación y ellos, por paletas, respondían sí o no, y a partir de ahí pedían que contaran su historia.

Una de estas cuestiones fue si alguna de las parejas habían dudado en seguir con media naranja, a lo que Nuja Amar, Brenda Bezares y Alejandra Jaramillo contestaron positivamente. Las dos primeras famosas revelaron que sus motivos estuvieron relacionados con las polémicas de sus esposos, la historia de la ecuatoriana fue muy distinta.

Cuando ella y Beta Mejía se conocieron, la conductora ya era mamá y el deportista tenía bastantes años soltero, por lo que estaba acostumbrado a ir a muchas fiestas y tener una vida más relajada, algo a lo que ella no estaba acostumbrada y tampoco quería eso.

Yo dije: 'bueno, creo que no es lo mío, no es mi estilo, yo soy mamá' Para mí era demasiado. Yo decía: 'antes de enamorarme, mejor me voy'. Quise huir, me daba mucho miedo.
Alejandra Jaramillo


La también actriz reveló que habló con Beta, pues apenas tenían dos meses de noviazgo y ella estaba dispuesta a dejarlo, pero el deportista le pidió que le diera una oportunidad para demostarle que la "fiesta" no era importante para él.

Alejandra accedió y como notó un cambio real, decidieron a los meses irse a vivir juntos. Beta admitió que en sus relaciones pasadas huía cuando había conflictos o cuando le pedían cambiar, pero con Ale fue distinto y por eso cambió su estilo de vida.

Video “Mejor me voy”: Alejandra revela por qué estuvo a punto de dejar a Beta


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

