¿Apostarías por mí? Alejandra Jaramillo confiesa que iba a finalizar su relación con Beta Mejía y revela los motivos: "quise huir" Durante una dinámica, la conductora reveló que estuvo a punto de terminar su relación con el deportista, Beta Mejía

Video “¿SÍ o No?”: Alejandra, Beta, Tiby y Medina se someten a una prueba de preguntas COMPROMETEDORAS

Poco a poco las parejas de ¿Apostarías por Mí? han dejado las apariencias y, dentro del reality, han revelado algunos detalles de sus respectivas relaciones. Además hay dinámicas que los impulsan a contar intimidades.

El pasado domingo, entraron a la villa Carlos Ponce y Karina Banda, que aparte de convivir con los competidores, también les pusieron un ejercicio donde muchos abrieron su corazón, como Alejandra Jaramillo.

PUBLICIDAD

Alejandra Jaramillo revela por qué estuvo a punto de dejar a Beta

La dinámica fue muy simple, les hacían preguntas sobre su relación y ellos, por paletas, respondían sí o no, y a partir de ahí pedían que contaran su historia.

Una de estas cuestiones fue si alguna de las parejas habían dudado en seguir con media naranja, a lo que Nuja Amar, Brenda Bezares y Alejandra Jaramillo contestaron positivamente. Las dos primeras famosas revelaron que sus motivos estuvieron relacionados con las polémicas de sus esposos, la historia de la ecuatoriana fue muy distinta.

Cuando ella y Beta Mejía se conocieron, la conductora ya era mamá y el deportista tenía bastantes años soltero, por lo que estaba acostumbrado a ir a muchas fiestas y tener una vida más relajada, algo a lo que ella no estaba acostumbrada y tampoco quería eso.

Yo dije: 'bueno, creo que no es lo mío, no es mi estilo, yo soy mamá' Para mí era demasiado. Yo decía: 'antes de enamorarme, mejor me voy'. Quise huir, me daba mucho miedo. Alejandra Jaramillo



La también actriz reveló que habló con Beta, pues apenas tenían dos meses de noviazgo y ella estaba dispuesta a dejarlo, pero el deportista le pidió que le diera una oportunidad para demostarle que la "fiesta" no era importante para él.

Alejandra accedió y como notó un cambio real, decidieron a los meses irse a vivir juntos. Beta admitió que en sus relaciones pasadas huía cuando había conflictos o cuando le pedían cambiar, pero con Ale fue distinto y por eso cambió su estilo de vida.

Video “Mejor me voy”: Alejandra revela por qué estuvo a punto de dejar a Beta



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!