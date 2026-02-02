TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Brenda Bezares y Marcela Ruiz se pelean? La tensión entre las famosas se eleva tras el desafío de parejas

La competitividad en la villa cada día se va haciendo más evidente, ahora Brenda y Marce tuvieron un momento tenso tras el desafío de parejas


Por:Gladys Tello
Video “Me asusté muchísimo”: Marce se DESAHOGA y disculpa con Zerboni bajo la lluvia

Pese a que estamos entrando en la tercera semana de competencia en ¿Apostarías por Mí?, la tensión en la villa es muy evidente por las estrategias, equipos, rivalidades y la competitividad que se está dando entre las parejas.

Los desafíos del reality no sólo están poniendo a prueba la confianza de las parejas, también está representando grandes retos individuales, donde los competidores han externado sus miedos y frustaciones después de no haber tenido un buen desempeño.

¿Qué pasó con Marce y Brenda tras el desafío de parejas?

Cada semana no sólo las tensiones incrementan, también la complejidad de los desafíos. En este arranque las parejas tuvieron un reto de altura, donde la confianza, fuerza y coordinación fueron pieza fundamental.

Es bien sabido que los Bezares tienen pánico a las alturas y que, tanto Salvador Zerboni como Marce Ruiz, son muy competitivos y no les gusta perder. En este desafío, ambas mujeres tuvieron muchas complicaciones para finalizar la prueba, por lo que los ánimos se encendieron.

Resulta que en uno de los grupos, ambas famosas compitieron entre sí y, contra todo pronóstico, Brenda Bezares superó a Marce. Tras finalizar el desafío, la cantante se percató que la novia de Zerboni se encontraba molesta por perder, e incluso aseguró que la había ignorado en el regreso a la villa.

¿Yo qué hice? No sabía si iba a llegar, para empezar.
Brenda Bezares


Mario le contestó que Marce no estaba molesta exclusivamente con Brenda, si no con todas las demás parejas. Los Bezares, preocupados por sus compañeros, se acercaron a ellos para ver si todo estaba bien y había un problema, a lo que Zerboni y Marce se mostraron más tranquilos y los abrazaron.

Ya lo superé.
Marcela Ruiz


Lo que explicó Marce fue que no se había enojado por perder, sino que se sorprendió al saber que su miedo a las alturas es más grande de lo que imaginó.

Video “No que muy competitiva”: Las TENSIONES escalan entre Brenda y Marce


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

