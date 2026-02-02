¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas Este es el día que las parejas deciden en conjunto cuál de ellas creen que tendrá el peor desempeño en el intenso desafío

Video Con ganas de llorar: Mario y Brenda no ocultan su FOBIA a las alturas en el desafío

Con el paso de los días, las parejas de ¿Apostarías por Mí? fueron detectando las fortalezas y debilidades de sus rivales, una de las claves para empezar la semana con el pie derecho en las apuestas cruzadas.

La mecánica es la usual, todos los competidores apostaron mil dólares a la pareja que creen que tendría el peor desempeño de la jornada. En este nivel de competencia, saben perfectamente que esta no es una decisión que se hace por impulso, más bien, debe estar muy planeada.

Estas fueron las apuestas cruzadas de las parejas de ¿Apostarías por Mí?

En la sala de apuestas, las parejas conocieron un poco de la mécanica del desafío de este lunes, teniendo eso en cuenta, ahora sí tuvieron que poner a prueba qué tanto conocen a sus compañeros. Después salieron a hacer el reto.

El desafío se llamó Paso a pasito, donde cada pareja comenzó en extremos opuestos de una estructura elevada, y el objetivo era avanzar paso a paso hasta encontrarse en el centro. Debieron apoyarse sobre tablones móviles, moviendo uno con las manos mientras avanzaban sobre la estructura.

Las primeras parejas en competir fueron Franco, Breh, Rubí, René, Lorenzo, Claudia, Gigi, David, Alejandra y Beta, quienes apostaron que la pareja con mal desempeño sería, Mario y Brenda, Laysha y 'El Malito', René y Rubí.

El segundo grupo fue compuesto por Laysha, 'El Malito', Zerboni, Marce, Mario, Brenda, Adrián, Nuja, Tiby y Medina, que eligieron a Mario, Brenda, Laysha y 'El Malito', Lorenzo y Claudia.

En resumidas cuentas, quienes recibieron más votos fueron Mario y Brenda Bezares con cinco; Lorenzo, Claudia, 'El Malito' y Laysha, se llevaron dos y René y Rubí uno. ¿Las parejas estarán en lo correcto o todos iniciarán la semana con una apuesta fallida?

