Laysha siente pena por René Strickler; revela qué le hizo su esposa Rubí al actor: “No la quiero volver a ver”
Laysha se sinceró con ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí?, lanzándose contra Rubí Cardozo y revelando qué le hizo a su esposo René Strickler frente a todos.
Laysha no se calló más y rompió el silencio en ¿Apostarías por mí?, donde detalló que siente “pena” por René Strickler y afirmó que “no quiere volver a ver” a Rubí Cardozo.
Durante una plática con ‘El Malito’, Laysha aseguró que convive con la pareja únicamente porque no tiene otra opción, pero lanzó una fuerte declaración contra la esposa del actor.
“Ellos están aquí siendo nice, porque tenemos que convivir con ellos, tú crees que yo le quiero ver la cara a la Rubí, nunca en mi vida, después de cómo me ha tratado, que no puedo ni meterme a la cocina por ella, no la quiero volver a ver en mi vida “, indicó.
Laysha pone en evidencia a Rubí: revela qué le hizo a René Strickler
Tras lanzarse contra Rubí Cardozo, Laysha puso en evidencia a la esposa de René Strickler y es que destapó qué fue lo que le hizo al actor frente a todos.
“ Me da pena por René porque es un tipazo, pero qué hago, tengo que convivir aquí con ella porque estoy en un reality. No lo deja hacer nada, ni al asador, lo estaba regañando porque estaba en el asador. Terminó quitándose, no oíste, René dijo ‘bueno, ya no voy a asar yo carne’ y se hizo para atrás y terminó asándolo René y Mayito”, narró.
El Malito reaccionó a las palabras de su pareja y confirmó las acciones de Rubí Cardozo, afirmando: “No lo deja ni bailar la gallinita”.
Laysha terminó su plática señalando: “Para estar así como ella toda mi vida, no”.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.