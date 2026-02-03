TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

Laysha quiere a René y Rubí fuera de La Suite Diamante: "Que convivan con otras personas"

Laysha y Malito revelaron que harían durante su estancia en La Suite Diamante de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¿El orgullo le gana al amor? René, Laysha y… Karina Banda admiten qué les da celos

Momentos antes de que se definiera quién se quedaría con La Suite Diamante, las parejas de '¿Apostarías por mí?' revelaron qué harían si ellos resultaran los afortunados y por qué René y Rubí deberían dejarla.

Laysha, por ejemplo, resaltó la suerte de René y Rubí por permanecer en La Suite Diamante, haciendo un recuento de las veces que ganaron su derecho de estar allí.

"No quiero ser grosera, pero René y Rubí han tenido mucha suerte en tener La Suite Diamante: la primera vez lo eligió el público ; la segunda vez, fue porque en el reto estaban compitiendo con Breda y Mario, entonces yo creo que eran dos nada más y nosotros tres nada más", expresó.

Laysha expuso también las razones por las que René y Rubí deberían ya dejar esa habitación.

"Yo creo que han tenido un poquito de suerte, espero no me callen la boca esta semana. Yo creo que ya tiene que pasar a otra persona para que Rubí conviva con otra persona", manifestó.

Malito interrumpió a Laysha para confesar que él quisiera estar en la suite porque le urge un poco de privacidad.

"Yo lo que quiero es un poquito de privacidad; van dos semanas, ¿me entiendes? Yo quiero poder hacer el amor", destacó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

