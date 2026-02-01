¿Apostarías por mí? ¿En qué consistió la dinámica que Carlos Ponce y Karina Banda le hicieron a las parejas de ¿Apostarías por Mí? Las parejas se tomaron con humor la reveladora dinámica que les pusieron Carlos Ponce y Karina Banda

Este domingo 1 de febrero, Carlos Ponce y Karina Banda entraron a la villa de ¿Apostarías por Mí?, donde convivieron con todas las parejas del reality, a unas horas previas de la eliminación.

Además de platicar con los concursantes y darles algunos consejos para mejorar su relación dentro del reality, también les pusieron una dinámica donde tenían que sincerarse y compartir ciertas experiencias frente a sus compañeros.

Esta fue la dinámica que hicieron Carlos Ponce y Karina Banda a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

La súper pareja estelar reunieron a los competidores en la sala y le empezaron a hacer preguntas sencillas pero muy reveladoras, como si alguna vez han tenido celos de su pareja pero jamás se lo dijeron y temas relacionados.

Todas las parejas se unieron a la dinámica y sólo tenían que responder sí o no, dependiendo de lo que contestaban, eran cuestionados sobre un momento en específico, que tal vez su pareja no tenía ni idea de lo que había sucedido.

La dinámica más allá de ser confrontativa, resultó ser muy sanadora pues las parejas reconocieron errores y lo hablaron con más libertad, incluso Carlos Ponce y Karina Banda revelaron algunos problemas que han tenido en su relación, algo que resonó con varias parejas.

