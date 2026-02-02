¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Así quedó la reasignación de habitaciones en la tercera semana del reality Por tercera semana consecutiva, René Strickler y Rubí Cardozo deberán elegir cómo van a dormir sus compañeros y a quién mandarán a la Bodega

Video René y Rubí ganan por tercera vez La Suite Diamante

Todas las parejas de ¿Apostarías por Mí? quieren ganar el desafío de los lunes, pues además de quedarse en la Suite Diamante también tendrían el poder de fortalecer sus estrategias y reacomodar a sus compañeros en la villa.

Por tercera vez en el reality, René Strickler y Rubí Cardozo arrasaron con sus rivales y se quedaron una semana más en la habitación más lujosa, además tendrán que volver a decidir cómo es que dormirán las demás parejas.

Así acomodaron René y Rubí a sus compañeros en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Para sorpresa de todos, nuevamente esta pareja tuvo el control de reacomodar la villa, pero una de las decisiones que más se les han complicado es la de mandar a una pareja a la bodega, por lo que estuvieron analizando sus posibilidades.

Como ya se sabe René y Rubí se quedan nuevamente en la Suite Diamante; y lo complejo viene en la habitación Trébol ya que sólo quedan dos camas.

En Trébol se quedaron: Brenda, Mario Bezares, Salvador Zerboni y Marce Ruiz.

Por ende, en la habitación Corazón se quedaron: Laysha, 'El Malito', Claudia, Lorenzo, Gigi, David, Beta, Alejandra, Tiby, Medina, Franco y Breh.

A la Bodega mandaron a Adrián Di Monte y a Nuja Amar por "fuerza y resistencia", además la pareja aparentemente pidió esta oportunidad.

¿Desaparecerá el equipo del pueblo por este cambio radical?

