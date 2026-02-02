TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Así quedó la reasignación de habitaciones en la tercera semana del reality

Por tercera semana consecutiva, René Strickler y Rubí Cardozo deberán elegir cómo van a dormir sus compañeros y a quién mandarán a la Bodega

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video René y Rubí ganan por tercera vez La Suite Diamante

Todas las parejas de ¿Apostarías por Mí? quieren ganar el desafío de los lunes, pues además de quedarse en la Suite Diamante también tendrían el poder de fortalecer sus estrategias y reacomodar a sus compañeros en la villa.

Por tercera vez en el reality, René Strickler y Rubí Cardozo arrasaron con sus rivales y se quedaron una semana más en la habitación más lujosa, además tendrán que volver a decidir cómo es que dormirán las demás parejas.

PUBLICIDAD

Así acomodaron René y Rubí a sus compañeros en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz quedan nominados en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz quedan nominados en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Zerboni rompen las reglas del desafío de parejas; esta es la fuerte sanción que tendrán
1 mins

Lorenzo y Zerboni rompen las reglas del desafío de parejas; esta es la fuerte sanción que tendrán

¿Apostarías por Mí?
Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares y Marcela Ruiz se pelean? La tensión entre las famosas se eleva tras el desafío de parejas
2 mins

¿Brenda Bezares y Marcela Ruiz se pelean? La tensión entre las famosas se eleva tras el desafío de parejas

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó
2 mins

Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?
2 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"
2 mins

Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"

¿Apostarías por Mí?

Para sorpresa de todos, nuevamente esta pareja tuvo el control de reacomodar la villa, pero una de las decisiones que más se les han complicado es la de mandar a una pareja a la bodega, por lo que estuvieron analizando sus posibilidades.

Como ya se sabe René y Rubí se quedan nuevamente en la Suite Diamante; y lo complejo viene en la habitación Trébol ya que sólo quedan dos camas.

En Trébol se quedaron: Brenda, Mario Bezares, Salvador Zerboni y Marce Ruiz.

Por ende, en la habitación Corazón se quedaron: Laysha, 'El Malito', Claudia, Lorenzo, Gigi, David, Beta, Alejandra, Tiby, Medina, Franco y Breh.

A la Bodega mandaron a Adrián Di Monte y a Nuja Amar por "fuerza y resistencia", además la pareja aparentemente pidió esta oportunidad.

Imagen TelevisaUnivision


¿Desaparecerá el equipo del pueblo por este cambio radical?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX