¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3? Así van los cambios en la bolsa semanal de las 10 parejas que siguen en la competencia, ¿cuánto lograrán acumular?

Es lunes, por lo que se reinicia el juego y la bolsa semanal en ¿Apostarías por Mí? Pese a que las parejas lograron acumular una gran cantidad de dinero por sus arriesgadas apuestas, es momento de iniciar con nuevos números.

Ya están conociendo las dinámicas y desafíos del reality, por lo que poco a poco van afinando sus sentidos para no ponerse en riesgo de salir nominados al no tener tanto dinero en su bolsa, así que esta semana será para replantear estrategias.

Así va el ranking de la semana 3 de ¿Apostarías por Mí?

En esta tercera semana de competencia, las 10 parejas que siguen en el reality iniciaron su intensa jornada con 15 mil dólares, por lo que deberán tener mucho cuidado en sus apuestas y saber cómo administrarlo.

El lunes se hizo la apuesta cruzada, es decir, apostaron por la pareja que creían que tendría peor desempeño en la competencia, por lo que deberemos esperar los resultados y seguir todos los detalles en el show.

Por lo mientas, el ranking va así:

Laysha y 'El Malito' - 15 mil dólares René y Rubí - 15 mil dólares Lorenzo y Claudia - 15 mil dólares Franco y Breh - 15 mil dólares Adrián y Nuja - 15 mil dólares Alejandra y Beta - 15 mil dólares Mario y Brenda - 15 mil dólares Gigi y David - 15 mil dólares Tiby y Medina - 15 mil dólares Zerboni y Marce - 15 mil dólares

