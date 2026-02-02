TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?

Así van los cambios en la bolsa semanal de las 10 parejas que siguen en la competencia, ¿cuánto lograrán acumular?

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Franco y Breh protagonizan intensa pelea por ¿dinero? en La Bodega

Es lunes, por lo que se reinicia el juego y la bolsa semanal en ¿Apostarías por Mí? Pese a que las parejas lograron acumular una gran cantidad de dinero por sus arriesgadas apuestas, es momento de iniciar con nuevos números.

Ya están conociendo las dinámicas y desafíos del reality, por lo que poco a poco van afinando sus sentidos para no ponerse en riesgo de salir nominados al no tener tanto dinero en su bolsa, así que esta semana será para replantear estrategias.

Así va el ranking de la semana 3 de ¿Apostarías por Mí?

En esta tercera semana de competencia, las 10 parejas que siguen en el reality iniciaron su intensa jornada con 15 mil dólares, por lo que deberán tener mucho cuidado en sus apuestas y saber cómo administrarlo.

El lunes se hizo la apuesta cruzada, es decir, apostaron por la pareja que creían que tendría peor desempeño en la competencia, por lo que deberemos esperar los resultados y seguir todos los detalles en el show.

Por lo mientas, el ranking va así:

  1. Laysha y 'El Malito' - 15 mil dólares
  2. René y Rubí - 15 mil dólares
  3. Lorenzo y Claudia - 15 mil dólares
  4. Franco y Breh - 15 mil dólares
  5. Adrián y Nuja - 15 mil dólares
  6. Alejandra y Beta - 15 mil dólares
  7. Mario y Brenda - 15 mil dólares
  8. Gigi y David - 15 mil dólares
  9. Tiby y Medina - 15 mil dólares
  10. Zerboni y Marce - 15 mil dólares
No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

