TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?

Esta segunda semana de competencia, las parejas recibieron con los brazos abiertos al actor puertorriqueño y la conductora mexicana

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Laura es aconsejada por Karina Banda y Carlos Ponce para no engancharse con el juego

Una súper pareja estelar entró a la villa de ¿Apostarías por Mí? para hablar con los competidores y hacer una dinámica para conocerlos mejor y hasta sacar sus trapitos al sol.

Esta pareja fue la compuesta por Carlos Ponce y Karina Banda, quienes tienen amplia experiencia en temas de amor, no sólo por el hogar que han construído a lo largo de los años, también porque hace algunos ayeres condujeron un reality donde se buscaba el amor.

Karina Banda y Carlos Ponce impactan a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

Horas antes de enfrentar la eliminación, las parejas gozaron de la compañía de Carlos Ponce y Karina Banda, que rápidamente conectaron con Laysha y 'El Malito' por compartir orígenes puesto a que el actor es puertorriqueño y la conductora es regiomontana.

Esta exitosa dupla platicó con los competidores y les dieron varios consejos para sobrellevar su convivencia extrema, pues el aislamiento y las presiones a muchos les está empezando a jugar en contra.

Además hicieron una dinámica donde destaparon algunos secretos de las parejas, exponiéndolos ante sus compañeros pero con la finalidad de mostarse reales, vulnerables y ayudarlos a externar sus problemas e incomodidades.

Por supuesto, no llegaron con las manos vacías pues compartieron un banquete de bocadillos para que las parejas se sintieran en confianza y se abrieran ante ellos para poder auxiliarlos.

Video Karina Banda y Carlos Ponce llegan a la Villa y hacen CONEXIÓN inmediata con una pareja


¿Carlos Ponce y Karina Banda les habrán dejado alguna sorpresa que beneficiará a una de las parejas?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

