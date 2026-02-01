¿Apostarías por mí? Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí? Esta segunda semana de competencia, las parejas recibieron con los brazos abiertos al actor puertorriqueño y la conductora mexicana

Video Laura es aconsejada por Karina Banda y Carlos Ponce para no engancharse con el juego

Una súper pareja estelar entró a la villa de ¿Apostarías por Mí? para hablar con los competidores y hacer una dinámica para conocerlos mejor y hasta sacar sus trapitos al sol.

Esta pareja fue la compuesta por Carlos Ponce y Karina Banda, quienes tienen amplia experiencia en temas de amor, no sólo por el hogar que han construído a lo largo de los años, también porque hace algunos ayeres condujeron un reality donde se buscaba el amor.

PUBLICIDAD

Karina Banda y Carlos Ponce impactan a las parejas de ¿Apostarías por Mí?

Horas antes de enfrentar la eliminación, las parejas gozaron de la compañía de Carlos Ponce y Karina Banda, que rápidamente conectaron con Laysha y 'El Malito' por compartir orígenes puesto a que el actor es puertorriqueño y la conductora es regiomontana.

Esta exitosa dupla platicó con los competidores y les dieron varios consejos para sobrellevar su convivencia extrema, pues el aislamiento y las presiones a muchos les está empezando a jugar en contra.

Además hicieron una dinámica donde destaparon algunos secretos de las parejas, exponiéndolos ante sus compañeros pero con la finalidad de mostarse reales, vulnerables y ayudarlos a externar sus problemas e incomodidades.

Por supuesto, no llegaron con las manos vacías pues compartieron un banquete de bocadillos para que las parejas se sintieran en confianza y se abrieran ante ellos para poder auxiliarlos.

Video Karina Banda y Carlos Ponce llegan a la Villa y hacen CONEXIÓN inmediata con una pareja



¿Carlos Ponce y Karina Banda les habrán dejado alguna sorpresa que beneficiará a una de las parejas?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!