Carlos Ponce y Karina Banda sorprenden a las parejas en la villa de ¿Apostarías por Mí?
Esta segunda semana de competencia, las parejas recibieron con los brazos abiertos al actor puertorriqueño y la conductora mexicana
Una súper pareja estelar entró a la villa de ¿Apostarías por Mí? para hablar con los competidores y hacer una dinámica para conocerlos mejor y hasta sacar sus trapitos al sol.
Esta pareja fue la compuesta por Carlos Ponce y Karina Banda, quienes tienen amplia experiencia en temas de amor, no sólo por el hogar que han construído a lo largo de los años, también porque hace algunos ayeres condujeron un reality donde se buscaba el amor.
Karina Banda y Carlos Ponce impactan a las parejas de ¿Apostarías por Mí?
Horas antes de enfrentar la eliminación, las parejas gozaron de la compañía de Carlos Ponce y Karina Banda, que rápidamente conectaron con Laysha y 'El Malito' por compartir orígenes puesto a que el actor es puertorriqueño y la conductora es regiomontana.
Esta exitosa dupla platicó con los competidores y les dieron varios consejos para sobrellevar su convivencia extrema, pues el aislamiento y las presiones a muchos les está empezando a jugar en contra.
Además hicieron una dinámica donde destaparon algunos secretos de las parejas, exponiéndolos ante sus compañeros pero con la finalidad de mostarse reales, vulnerables y ayudarlos a externar sus problemas e incomodidades.
Por supuesto, no llegaron con las manos vacías pues compartieron un banquete de bocadillos para que las parejas se sintieran en confianza y se abrieran ante ellos para poder auxiliarlos.
¿Carlos Ponce y Karina Banda les habrán dejado alguna sorpresa que beneficiará a una de las parejas?
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.