¿Apostarías por mí? Lorenzo y Claudia revelan cómo revivió el amor entre ellos y cuál fue la reacción de sus hijas Durante una plática con algunos de los participantes de ‘¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia compartieron su historia de amor, ya que tras divorciarse, años después le dieron otra oportunidad a su relación

Video ¡Se ponen nostálgicos! Lorenzo y Claudia EXTRAÑAN a verdaderos amigos en quien puedan confiar

Tras estar nominados la semana pasada en ¿Apostarías por mí?, Lorenzo y Claudia se tomaron un momento para compartir con otras de las parejas cómo ha sido su relación, ya que se divorciaron y años después le dieron otra oportunidad al amor. ¿Pero cómo lo tomaron sus hijas?

Lorenzo y Claudia se sinceran en ¿Apostarías por mí? y comparten cómo ha sido su historia de amor

PUBLICIDAD

Aprovechando un tiempo libre que tuvieron en la Villa, Lorenzo y Claudia compartieron con Alejandra, Beta, René y Rubú que se casaron y tuvieron una hija, pero su relación no funcionó e hicieron los trámites necesarios para divorciarse.

“Yo me caso, me divorcio, ella tuvo su hijo… Ya éramos como amigos”, dijo Lorenzo, a lo que Claudia respondió que no era así, ya que solo se veían en los eventos escolares de su hija.

El cantante compartió que, en una ocasión, ambos estaban solteros, ya que Claudia terminó con su entonces pareja al opinar sobre su hija mayor, situación que no fue de su agrado.

Lorenzo y Claudia hablan de cómo retomaron su relación en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Él se da cuenta, porque las niñas le dijeron qué pasó, y marca. ‘¿Qué p3do?’, le dije no te preocupes, eso no vuelve a pasar”, dijo Claudia, explicando que esa persona salió por completo de su vida.

Mientras estaban planeando la fiesta de XV años de su hija Vicky, que se celebró en abril de 2025, la conexión nuevamente se dio, a pesar de que por años la convivencia había sido muy limitada.

“Qué bueno que platicamos, teníamos muchos años que no platicábamos. Le dije ‘me dio un gusto’ y adiós (lo besa en la mejilla, cerca de la boca)”, explicó Claudia.

Días después, Lorenzo la invitó a salir y continuaron viéndose; incluso sus hijas se dieron cuenta hasta 3 meses después de que habían retomado su relación.

Video De novela: Lorenzo y Claudia comparten cómo REVIVIÓ su relación y qué pensaron sus hijas



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.