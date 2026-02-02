TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Lorenzo y Zerboni rompen las reglas del desafío de parejas; esta es la fuerte sanción que tendrán

Estos grandes competidores tendrán que sufrir una sanción por haber roto las reglas del intenso desafío de parejas

Por:Gladys Tello
Video Zerboni cree que El Pelón salió porque no se disculpó con Mayito

Las exigencias en las competencias de ¿Apostarías por Mí? cada día son más evidentes y las sanciones hacia las parejas que rompan las reglas también van en aumento, por lo que están obligados a ser sinceros y escuchar todas las indicaciones.

El desafío de este lunes, llamado paso a pasito, requirió mucha concentración, fuerza y nervios de acero, pues fue un reto de altura y vencer al vértigo, pero algunas parejas no lo completaron como debían, por lo que tendrá consecuencias graves.

Zerboni y Lorenzo son sancionados por romper las reglas del desafío

En la sala de apuestas, Alan Tacher les comentó a todas las parejas que la de peor desempeño, es decir, la que haga más tiempo en el desafío, será automáticamente la que va a nominación, por lo que los nervios y la presión fue muy alta.

Dicha prueba tenía varias reglas, pero dos parejas cometieron faltas y tuvieron que cumplir con una fuerte sanción.

Resulta que Lorenzo, Claudia, Zerboni y Marce no cumplieron el desafío como era, pues uno de ellos no puso la tabla completamente junto a la estructura; y otra jaló el listón antes de que su pareja llegara.

La sanción que recibieron fue la de agregar un minuto más a su tiempo final, algo que les afecta directamente y podrían resultar nominados en esta tercera semana de competencia.

Imagen TelevisaUnivision

¿Este castigo los pondrá en el temido cuadro de nominación?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

