TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí?

Esta dupla sigue manteniendo su nivel de competencia, pues ganaron el intenso desafío de parejas de este lunes

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video “No que muy competitiva”: Las TENSIONES escalan entre Brenda y Marce

Las 10 parejas, como cada lunes, se sometieron al intenso desafío de parejas de ¿Apostarías por Mí?, donde el apoyo moral, la fuerza física, la coordinación y una lucha constante contra el vértigo, fueron la constante de esta prueba.

Además del desafío, las parejas hicieron sus apuestas cruzadas donde eligieron a la dupla que tendría el peor desempeño, por lo que también se descubrirá quiénes tuvieron la razón y suman mil dólares a su bolsa semanal.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares y Marcela Ruiz se pelean? La tensión entre las famosas se eleva tras el desafío de parejas
2 mins

¿Brenda Bezares y Marcela Ruiz se pelean? La tensión entre las famosas se eleva tras el desafío de parejas

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó
2 mins

Brenda Bezares denuncia desprecio que sufrió Mario Bezares: revela a detalle qué pasó

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?
2 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió el desafío de parejas de este lunes 2 de febrero?

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Mario Bezares tiene una hija y es famosa? Brenda Bezares hace fuerte confesión en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"
2 mins

Laura Molinar se sincera sobre la esposa de Mario Bezares tras salir de ¿Apostarías por mí?: "Es muy odiosa"

¿Apostarías por Mí?
Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción
1 mins

Raúl y Laura son eliminados de ¿Apostarías por Mí? y Brenda Bezares se cae de la emoción

¿Apostarías por Mí?
¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¡El público votó! Laura y Raúl Molinar son la segunda pareja eliminada de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

¡Salvados! Lorenzo y Claudia son la pareja ganadora del duelo de nominación y se libran de ser eliminados de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?

Rubí y René ganan el desafío de parejas y permanecen en la Suite Diamante

Dicho desafió se llamó El desafío se llamó Paso a pasito, donde cada pareja comenzó en extremos opuestos de una estructura elevada, y el objetivo era avanzar paso a paso hasta encontrarse en el centro. Debieron apoyarse sobre tablones móviles, moviendo uno con las manos mientras avanzaban sobre la estructura.

La ganadora se definió al hacer menos tiempo en la prueba. En esta ocasión fueron tres parejas que estuvieron muy cerca de ganar como Tiby y Medina, que hicieron 24 segundos; Franco y Breh hicieron 23 segundos.

Imagen TelevisaUnivision


Pero los que hicieron sólo 22 segundos fueron René Strickler y Rubí Cardozo, por lo que se quedan otra semana más en la Suite Diamante, ganaron un bono de 3 mil dólares y, nuevamente, deberán reacomodar a sus compañeros en la villa.

¿La pareja romperá estrategias con la reasignación de habitaciones?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX