¿Apostarías por mí? Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí? Esta dupla sigue manteniendo su nivel de competencia, pues ganaron el intenso desafío de parejas de este lunes

Video "No que muy competitiva": Las TENSIONES escalan entre Brenda y Marce

Las 10 parejas, como cada lunes, se sometieron al intenso desafío de parejas de ¿Apostarías por Mí?, donde el apoyo moral, la fuerza física, la coordinación y una lucha constante contra el vértigo, fueron la constante de esta prueba.

Además del desafío, las parejas hicieron sus apuestas cruzadas donde eligieron a la dupla que tendría el peor desempeño, por lo que también se descubrirá quiénes tuvieron la razón y suman mil dólares a su bolsa semanal.

Rubí y René ganan el desafío de parejas y permanecen en la Suite Diamante

Dicho desafió se llamó El desafío se llamó Paso a pasito, donde cada pareja comenzó en extremos opuestos de una estructura elevada, y el objetivo era avanzar paso a paso hasta encontrarse en el centro. Debieron apoyarse sobre tablones móviles, moviendo uno con las manos mientras avanzaban sobre la estructura.

La ganadora se definió al hacer menos tiempo en la prueba. En esta ocasión fueron tres parejas que estuvieron muy cerca de ganar como Tiby y Medina, que hicieron 24 segundos; Franco y Breh hicieron 23 segundos.

Pero los que hicieron sólo 22 segundos fueron René Strickler y Rubí Cardozo, por lo que se quedan otra semana más en la Suite Diamante, ganaron un bono de 3 mil dólares y, nuevamente, deberán reacomodar a sus compañeros en la villa.

¿La pareja romperá estrategias con la reasignación de habitaciones?

¿La pareja romperá estrategias con la reasignación de habitaciones?