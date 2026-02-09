¿Apostarías por mí? Ale y Beta son la primera pareja nominada de la cuarta semana en '¿Apostarías por Mí?' La joven pareja se convirtió en la primera nominada de la semana, tras no superar el desafío de ‘El match perfecto’.

Video Beta corrige sus errores y por fin tienen puntos a su favor

Luego de revelarse los resultados del desafío de parejas de hoy 9 de febrero ‘El match perfecto' se dio a conocer que la pareja con el peor desempeño fue Ale y Beta, sorprendentemente, ya que a pesar de ser una de las parejas más competitivas y con mejor desempeño físico, en esta ocasión no lograron hacer muchos matchs, lo que ocasionó que quedaran nominados.

Ale y Beta se convierten en la primera pareja nominada de la semana en ‘¿Apostarías Por Mí?’

Video ¿Se conocen? Ale y Beta vuelven a equivocarse en el Desafío



Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de dar a conocer a todos en la villa que la primera pareja nominada de esta semana son Ale y Beta, ante la sorpresa de sus compañeros.

PUBLICIDAD

Lamentáblemente para la pareja no fue un buen día en la competencia y fueron los que menos matches tuvieron, convirtiéndose así en los primeros nominados de la cuarta semana del reality.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.