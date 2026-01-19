TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte hace candente propuesta a Nuja; ¿se esconderán para tener privacidad?

El actor cubano le hizo una propuesta a su esposa, tras percatarse que no hay manera de burlar las cámaras de la villa

Por:Gladys Tello
Video Adrián Di Monte y Nuja revelan su estrategia para ganar las pruebas de ¿Apostarías por mí?

Ya arrancó ¿Apostarías por Mí?, un reality donde 12 parejas se expondrán ante más de 60 cámaras y estarán bajo constante vigilancia durante ocho intensas semanas, es decir, no tendrán nada de privacidad durante toda la competencia.

Desde el primer día, esto empezó a representar un reto entre los competidores, pues notaron que les será muy difícil tener cualquier tipo de intimidad, por los espacios compartidos y por todos los ojos que estarán sobre ellos.

¿Adrián Di Monte y Nuja Amar se esconderán para tener intimidad?

Después de entrar a la lujosa villa, conocerla y platicar con sus compañeros, Adrián y Nuja se alejaron de la cocina para darle una revisada a la Habitación Trébol, en la cual estarán esta primera semana.

La pareja comentó que se sentían extrañados en este nuevo ambiente, pero se mostraron muy cariñosos mientras estaban solos, por lo que el actor cubano le hizo una propuesta a su esposa:

Vamos a meternos al clóset a hacer el amor. Aquí podemos. Sí se puede, eh", comentó el cubano.


Por su parte, Nuja se rió ante la propuesta y le respondió que estaría "cagadísimo", aunque notó que si sacaban todo del ropero, sí podrían hacerlo.

La mexicana también se dio cuenta que podría gastarle una broma a sus compañeros, escondiéndose en el armario y espantándolos, algo que sí planean hacer en conjunto.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

