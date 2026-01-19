¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿Qué sucedió la madrugada de hoy 19 de enero? Te contamos todo lo que pasó dentro de la villa una vez terminado el show de este domingo

Video ¡Las parejas corren para elegir su cama en ¿Apostarías por mí?!

‘¿Apostarías por Mí?’ vivió su gran estreno con un show cargado de adrenalina, el primer desafío y la entrada de las parejas a la villa, donde convivirán las 24 horas, los 7 días de la semana.

Las parejas se repartieron los cuartos, disfrutaron de las comodidades del lugar y se empezaron a conocer poco a poco.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó esta madrugada en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Aquí te contamos todo lo que ocurrió y que tal vez no viste por ViX:

- Las parejas hicieron un brindis donde cada una dio palabras de aliento

- Alina y Jim temen que Zerboni sea complicado pues le advirtieron que es una persona difícil

- Los participantes empezaron a usar la cocina; Zerboni confesó ser fan de cocinar

- Brenda, Mario, Alejandra, Medina y Tiby comenzaron a platicar sobre sus familias

- Alina y Jim se van a acostar y ella le pide no soltarle la mano al dormir

- Raúl ‘El Pelón’ y Laura hablan del problema que vivieron en el reto y les hizo perder

- En la suite, Rubí le pide a René no quitarse los pantalones frente a la cámara, así que él se acuesta con ropa

- Gigi y David deciden bañarse en el baño de la sala para conocerlo

- David le relata a Mario cómo fue que inició en la actuación

- Brenda cree que la relación de Alina y Jim no ha sido fácil por la diferencia de edades

- Brenda Bezares confesó estar muy nerviosa y sentir que su corazón palpitaba rápidamente; Mario le pidió ya dormirse para descansar

- Gigi y David están agradecidos de estar en el reality pese a que el primer día les tocó estar en la bodega

- Laysha y El Malito rezan antes de irse a dormir y también agradecieron su estancia en el programa

Este lunes arranca el primer desafío para conocer a la primera pareja nominada del reality show. Entra al sitio oficial para enterarte de todo lo que vaya pasando en el programa.