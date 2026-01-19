TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿Qué sucedió la madrugada de hoy 19 de enero?

Te contamos todo lo que pasó dentro de la villa una vez terminado el show de este domingo

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¡Las parejas corren para elegir su cama en ¿Apostarías por mí?!

‘¿Apostarías por Mí?’ vivió su gran estreno con un show cargado de adrenalina, el primer desafío y la entrada de las parejas a la villa, donde convivirán las 24 horas, los 7 días de la semana.

Las parejas se repartieron los cuartos, disfrutaron de las comodidades del lugar y se empezaron a conocer poco a poco.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó esta madrugada en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Aquí te contamos todo lo que ocurrió y que tal vez no viste por ViX:

- Las parejas hicieron un brindis donde cada una dio palabras de aliento

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: Adrián Di Monte asegura que hay que dar "un buen show” durante el brindis
2 mins

¿Apostarías por mí?: Adrián Di Monte asegura que hay que dar "un buen show” durante el brindis

¿Apostarías por Mí?
Rubí Cardozo rompe en llanto tras ganar el primer desafío de ¿Apostarías por Mí?; René Strickler la consuela
2 mins

Rubí Cardozo rompe en llanto tras ganar el primer desafío de ¿Apostarías por Mí?; René Strickler la consuela

¿Apostarías por Mí?
Así queda el primer ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Así queda el primer ranking del primer desafío de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?
2 mins

René Strickler y Rubí Cardozo asignaron las Habitaciones y la Bodega en ¿Apostarías por mí?; ¿ya comenzó el drama?

¿Apostarías por Mí?
¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'?
1 mins

¿Cómo son las habitaciones de la increíble villa de '¿Apostarías por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán
1 mins

René Strickler y Rubí Cardozo ganan la primera votación de ¿Apostarías por Mí?: Estos son los beneficios que obtendrán

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?
2 mins

Así se vivió el último desafío del comienzo de ¿Apostarías por mí?; ¿quién ganó?

¿Apostarías por Mí?
¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ
1 mins

¿Quién quieres que gane la suite diamante de ‘¿Apostarías por Mí?’'? Vota AQUÍ

¿Apostarías por Mí?
¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos
2 mins

¿Quién ganó el segundo desafío del gran estreno de '¿Apostarías por Mí?'? Te contamos

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show
2 mins

¿Apostarías por mí? Cuatro parejas enfrentan el primer desafío al inicio del realiy show

¿Apostarías por Mí?

- Alina y Jim temen que Zerboni sea complicado pues le advirtieron que es una persona difícil

- Los participantes empezaron a usar la cocina; Zerboni confesó ser fan de cocinar

- Brenda, Mario, Alejandra, Medina y Tiby comenzaron a platicar sobre sus familias

- Alina y Jim se van a acostar y ella le pide no soltarle la mano al dormir

- Raúl ‘El Pelón’ y Laura hablan del problema que vivieron en el reto y les hizo perder

- En la suite, Rubí le pide a René no quitarse los pantalones frente a la cámara, así que él se acuesta con ropa

- Gigi y David deciden bañarse en el baño de la sala para conocerlo

- David le relata a Mario cómo fue que inició en la actuación

- Brenda cree que la relación de Alina y Jim no ha sido fácil por la diferencia de edades

- Brenda Bezares confesó estar muy nerviosa y sentir que su corazón palpitaba rápidamente; Mario le pidió ya dormirse para descansar

- Gigi y David están agradecidos de estar en el reality pese a que el primer día les tocó estar en la bodega

- Laysha y El Malito rezan antes de irse a dormir y también agradecieron su estancia en el programa

Este lunes arranca el primer desafío para conocer a la primera pareja nominada del reality show. Entra al sitio oficial para enterarte de todo lo que vaya pasando en el programa.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX