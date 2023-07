Es falso que el actor Mark Wahlberg dijo que “las élites pedófilas no van a tener donde esconderse” tras el éxito de la película sobre tráfico de menores Sound of Freedom, como aseguran distintos posts en redes sociales. La atribución de esa frase al actor viene de una publicación (ya eliminada) en el sitio web The People’s Voice, que tiene un amplio historial de difundir desinformación. Además, un representante de Wahlberg aseguró a verificadores de Lead Stories que la historia era “completamente falsa”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.