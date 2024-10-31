Votar en las elecciones de Estados Unidos desde el extranjero

Las tropas estadounidenses y otras personas ciudadanas en servicio de EEUU en el extranjero tienen el derecho a votar. <br>

Esta nota fue publicada originalmente en el sitio web de Brennan Center for Justice y la reproducimos como parte de un acuerdo de colaboración con elDetector de Univision Noticias.

Realidad: La Ley de Votación Ausente para los Uniformados y Ciudadanos en el Extranjero (UOCAVA, por sus siglas en inglés) garantiza que las tropas estadounidenses y otras personas ciudadanas en servicio de nuestro país en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

En 1986, el presidente Ronald Regan firmó la Ley de Votación Ausente para los Uniformados y Ciudadanos en el Extranjero, otorgándole a los miembros militares y algunos ciudadanos de Estados Unidos, radicados en el exterior, el derecho a registrarse para votar y emitir su voto en ausencia en las elecciones federales. Sin esa ley, las tropas en servicio del país, los misionarios, los trabajadores de asistencia internacional y otras personas ciudadanas que residen en el extranjero podrían ser privados de su derecho al voto.

Existe un riguroso sistema de verificación para garantizar que solo las personas ciudadanas estadounidenses puedan votar en el extranjero. Los votantes amparados por la UOCAVA deben cumplir con los mismos requisitos de identificación y residencia que tienen todas las otras personas votantes. Entre otras medidas, para inscribirse deben presentar una dirección residencial en Estados Unidos, identificación apropiada y su firma.

Los votantes, amparados por la UOCAVA, no pueden escoger en qué estado votar. Deben votar en el último estado donde fueron residentes. Debido a que están en el extranjero, enfrentan obstáculos adicionales para votar. Deberíamos hacer todo lo posible para garantizar que puedan votar, en vez de criticar el sistema que les permite hacerlo.

Rumor: Los individuos malintencionados pueden usar el programa UOCAVA para registrar ilegalmente a personas para votar.

Los teóricos de la conspiración que difunden mentiras sobre el voto ilegal de las personas no ciudadanas han atacado el programa que está vigente desde hace mucho tiempo y que permite votar a los miembros uniformados, los misionarios, trabajadores de asistencia internacional y otros ciudadanos en el exterior.

Algunos declaran falsamente que un partido político puede cambiar el curso de una elección al enviarle boletas electorales a personas no ciudadanas radicadas en el extranjero.

Trabajamos con Swayable, una plataforma de software de investigación que mide con qué efectividad los contenidos de medios de comunicación y redes sociales cambian las opiniones del público, para determinar qué mensajes ayudaron al electorado a comprender mejor la realidad.

Según nuestro análisis, los mensajes sugeridos para contrarrestar rumores fueron:

- Las personas estadounidenses que hacen el bien en el extranjero —como militares desplegados, misionarios y trabajadores humanitarios— merecen que se les cuente su voto.

- Las tropas estadounidenses y otras personas ciudadanas en servicio de nuestro país en el extranjero tienen el derecho a votar.

Estos mensaje fueron, según nuestro análisis, los más efectivos a la hora de transmitir los hechos, aunque existen diferencias según la región y el grupo demográfico. Puede consultar el panel de Swayable para evaluar los resultados en más detalle y otros mensajes analizados.

Traducción de Laura Gómez

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

