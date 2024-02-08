Esta no es una grabación del último de los indígenas gigantes de Wyoming: las imágenes están generadas con inteligencia artificial

Programas de detección de creaciones con IA identifican que hay intervención con esta tecnología en las fotos.

Es falso que el indígena norteamericano “gigante” que aparece en esta grabación existiese: son imágenes hechas con inteligencia artificial (IA), como comprobamos al analizarlas con programas de detección de creaciones con esa tecnología. Además, los expertos consultados por elDetector desmienten que una tribu de ese tamaño viviese en algún momento de la historia no solo en lo que hoy es Wyoming, sino en cualquier parte del planeta.

“¿Hawk el último gigante indígena?”, se pregunta el texto que acompaña el video, que ha sido reproducido en Facebook más de 170,000 veces en el momento de publicar esta verificación. En la grabación, de 1.14 minutos, vemos a varios hombres vestidos con penachos de plumas, ropa de cuero, lanzas y complementos como collares característicos de muchas tribus norteamericanas.

El audio de la grabación explica que lo que vemos es “un gigante indígena nativo” de “lo profundo de las vastas tierras de Wyoming”. El “último” de una tribu con el que, dice, se encontraron “un grupo de europeos” al llegar a esa parte de Estados Unidos.

“Los europeos incapaces de comprender la existencia de un ser tan extraordinariamente alto decidieron dar media vuelta y abandonar su planes de colonizar esas tierras”, dice el audio, ya que estos “temían enfrentarse a un adversario tan formidable y desconocido”. Agrega que este gigante tendría una “sabiduría” y “experiencia” de “290 años”.

Las imágenes del supuesto gigante se hicieron con IA

En elDetector pasamos por diferentes programas, que detectan si el contenido fue generado con aplicaciones de inteligencia artificial, 11 capturas de pantalla, una por cada una de las veces que el supuesto gigante indígena aparece en el video.

A pesar de que el audio dice que solo queda un indígena gigante, en las supuestas imágenes que se comparten de él en unas está más delgado que en otras, tiene más o menos pelo en la cabeza, aparece con y sin barba y está más o menos musculoso.

Todas pasaron por dos detectores de IA diferentes. De las once, el menor porcentaje de posibilidades en ocho de ellas fue de 60.2% . De esas ocho, uno de los programas detectó un 99.9% de posibilidades de haber sido generadas con IA en seis de ellas, y 99.8% y 95.5% en otras dos.

En una de ellas, la imagen número nueve, los programas cifran en un 99.9% y en un 96.2% las opciones de que sea una creación IA . En la captura vemos al gigante a la derecha de la imagen, con el penacho con más plumas de todos los que se ven en el video y con múltiples collares y abalorios que le cuelgan de la cintura. En su mano derecha lleva una lanza.

En la sexta, que ni siquiera parece ser la imagen de un gigante, sino de su calavera, los programas dan altas probabilidades de que haya sido creada con IA: en un 99.9% y en un 95.5% .

La cuarta imagen del supuesto gigante en el video, en la que este lleva puesta una calavera gigante de la que salen una especie de pinchos, es una de las que los programas dieron menos probabilidad de haber sido generada artificialmente: un 54% y un 40.59%.

Lo mismo ocurre con la decimoprimera, en la que observamos al gigante con una bandana en la cabeza y vestido con lo que parece ser una larga falda. Según las aplicaciones hay un 70.2% y un 39.07% de que haya sido creada con IA pero, como en el anterior caso señalado, la imagen tiene inconsistencias. La persona ubicada a la izquierda del gigante tiene un rostro diferente, sin ojos, y tiene una forma rectangular que luce antinatural. Como las manos, la generación de los rasgos de la cara es otra de las imprecisiones que suelen presentar los programas de creación de imágenes con IA.

Expertos despejan cualquier duda

En elDetector nos pusimos en contacto vía email con expertos en la cultura de los nativos indígenas de Norteamérica. Michael Lambert , profesor asociado adjunto de antropología y afiliado al Programa de Estudios sobre Nativoamericanos e Indígenas de la Universidad de Carolina del Norte, respondió asegurando que “nunca ha habido en Wyoming, ni en ningún otro lugar de EEUU, ni en ninguna parte del mundo, un pueblo de esa talla”.

Comenta que revisó parte del video analizado y que “no sólo es falso, sino también extremadamente ofensivo” ya que, añade, forma parte de “una larga historia” de cuentos “deshumanizadores que los no indios han inventado sobre los indios americanos para justificar el colonialismo de los colonos”.

Joshua L. Reid, profesor asociado de estudios sobre los nativoamericanos y director del Centro de Estudios del Noroeste del Pacífico de la Universidad de Washington, fue más breve en su respuesta. En su “opinión profesional”, según respondió, lo que vemos y se dice en el video “es una total estupidez”.

La publicación analizada pertenece a una cuenta en la que se comparten contenidos semejantes sobre supuestos vikingos , monjes tibetanos o perros que serían gigantes. No aportan ninguna prueba. En el caso de los animales, en elDetector ya desmentimos que existieron .

Conclusión

Es falso que lo que se ve en el video sea el último de una tribu de gigantes nativos que vivió en Wyoming. Las imágenes son creaciones hechas con inteligencia artificial, como se demuestra al pasar capturas del video de las 11 veces diferentes que el supuesto gigante aparece por dos programas de detección de este tipo de contenido. En ocho de ellas, las probabilidades de que sí sean IA superan en uno de los programas el 60%, y en el otro son IA como mínimo al 95.8%.. En las otras tres el porcentaje no es tan alto, pero otros detalles característicos de una imagen generada con esa tecnología, como la malformación de manos o rostros de los supuestos hombres que aparecen junto al gigante, reafirman que sí lo son. Además, los expertos contactados descartan por completo la existencia de una tribu con integrantes de ese tamaño no ya en Wyoming, sino en todo el planeta. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

