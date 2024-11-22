Cambiar Ciudad
Ese video NO muestra a Biden caminando hacia el interior de la selva en Brasil por estar “confundido” o “desorientado”

En redes sociales se comparte el clip afirmando que el momento de confusión ocurrió luego de que el presidente de Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa en la selva amazónica de Brasil.

IMG-20240612-WA0025.jpg
Por:
Abril Mulato Salinas .
La grabación muestra al mandatario dirigiéndose a un sendero habilitado. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Captura de Facebook.

Publicaciones en Facebook muestran un video afirmando que tras una conferencia de prensa en la selva amazónica de Brasil, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se “confundió” o se “desorientó” y tomó un camino equivocado que llevaba a un pantano o al interior del bosque, pero eso es falso. El mandatario no fue el único que caminó por ese sendero y grabaciones muestran que otras personas también lo transitaron tanto antes como después de terminar la conferencia.

“Al finalizar la rueda de prensa que realizó hoy el presidente Biden desde la selvática amazonía en Brasil en vez de caminar hacia uno de sus lados se fue hacia el pantano teniendo que ser auxiliado por uno de sus guardaespaldas”, dice un mensaje de Facebook que acompaña un video.


La grabación, de 17 segundos, muestra al mandatario vestido con una camisa azul y despidiéndose con la mano desde un pódium. Posteriormente, se da la media vuelta y camina hacia un sendero que se encuentra rodeado de vegetación y después gira hacia la derecha. En la esquina inferior derecha se aprecia el logo de la cadena de televisión C-SPAN.

Otros posteos usan el mismo clip para asegurar que Biden “se desorientó” o se “confundió” tras dar el discurso y caminó hacia el bosque.

Biden no fue el único que pasó por ahí

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos una grabación de 7:08 minutos que fue capturada por C-SPAN el 17 de noviembre de 2024, durante una visita del presidente a la reserva forestal Adolpho Ducke, en Manaos, Brasil.

En el clip, el presidente Biden hace comentarios sobre los esfuerzos contra la deforestación y afirma que el cambio climático es una “amenaza existencial” que enfrentan todas las naciones. También insta al mundo a limitar el uso de combustibles fósiles.

Durante los últimos 13 segundos del video se puede ver la secuencia que se ha compartido en redes con la afirmación errónea de que el mandatario se dirigió equivocadamente a un camino que llevaba a un pantano o selva adentro.

Otra búsqueda con palabras clave en Google arrojó una transmisión en directo de la red de televisión pública de Estados Unidos PBS en YouTube. En esta se puede ver desde el minuto 6:44 y hasta el 6:53 a otras personas dirigiéndose en la misma dirección que Biden. También en el minuto 7:13 se ve a un hombre de camisa verde saliendo del mismo sendero por el que caminó el mandatario, con lo que se demuestra que se trataba de un camino habilitado y usado normalmente por los asistentes al evento.

En tanto, la transmisión de ABC muestra que antes de dar su discurso, Biden caminó hacia el pódium desde el mismo lugar al que se dirige luego de terminar de hablar.

Además, el fotógrafo de la AFP, Saul Loeb, estuvo presente en el evento y capturó algunas imágenes del momento. En un correo electrónico fechado el 19 de noviembre, el periodista explicó a AFP Factual que el presidente "simplemente caminó hacia su equipo, fuera del alcance de la cámara y en la misma dirección en la que había ingresado para el discurso".

Loeb también mencionó que "había dos caminos disponibles: uno detrás de él y otro al costado, pero es difícil verlo en la toma debido a la presencia de árboles y arbustos a su alrededor".

Conclusión

Es falso que ese video muestre al presidente Joe Biden equivocándose de camino por estar “confundido” o “desorientado” y dirigiéndose a un pantano o al medio de la selva tras un discurso que ofreció en Manaos, Brasil. Por el sendero que transitó el mandatario ya habían circulado varias personas antes de su conferencia de prensa y también después de la misma, como muestran otras grabaciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

