El video de una mujer que intenta abordar un avión con un canguro de “mascota emocional” NO es real: es IA

Varios medios señalan que se publicó originalmente en la cuenta de Instagram de un artista de efectos visuales.

Ese video de un canguro sosteniendo un pase de abordar en una puerta de embarque mientras dos mujeres aparentemente discuten sobre si el animal puede o no subir al avión, es falso. La grabación se ha hecho viral en redes sociales y muchos la han dado por cierta, pero en realidad fue hecha con inteligencia artificial (IA).

“Una mujer intentó subir a un avión con un canguro como ‘mascota emocional’ y, sorpresa, no la dejaron”, dice una de las publicaciones en Instagram que comparte el video y que suma más de 660,000 “me gusta” hasta este viernes 30 de mayo de 2025.

Lo primero que notamos es que las dos mujeres hablan en un “idioma” incomprensible, así que por eso –y por lo peculiar de la situación– sospechamos que se podía tratar de una creación digital.

En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google e inmediatamente encontramos varias notas publicadas por distintos medios alrededor del mundo sobre el video viral. En algunas, se menciona que proviene de la cuenta de Instagram @infiniteunreality, así que la revisamos y efectivamente encontramos que fue compartido allí el 25 de mayo de 2025.

La cuenta es de un artista de efectos visuales y en la descripción incluye la frase “tu dosis diaria de irrealidad”. En el perfil hay centenares de clips surrealistas, muchos de ellos con animales, y en la mayoría se incluye el logo de la cuenta (un símbolo de infinito blanco sobre fondo negro), que se puede ver claramente al comienzo del video que estamos verificando, situado en la esquina superior izquierda.

Además, el 29 de mayo de 2025, en la misma cuenta se publicó una segunda parte del video, titulada “los canguros toman sus propias decisiones”, en la que se ve cómo el supuesto animal se da la vuelta y se encamina hacia el avión mientras las mujeres siguen discutiendo. El canguro lleva un chaleco azul, que se asemeja a los que usan los perros de compañía, pero las letras son ilegibles, una de las características que ayudan a identificar creaciones con IA.

En elDetector, también pasamos el video por un par de detectores de imágenes generadas con IA y ambas dieron positivo. Hive Moderation arrojó un resultado de 99.5% de probabilidad de que las imágenes tuvieran contenido “generado con IA” y Decopy AI predijo que eran falsas, con un 99.99% de probabilidad.

Estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos pueden permitir ratificar que una imagen fue generada con IA.

Conclusión

Es falso ese video que supuestamente muestra a una mujer discutiendo en una puerta de embarque porque no la dejan subir a un vuelo con su canguro de “mascota emocional”, mientras se ve al animal de fondo sosteniendo un pase de abordar. En realidad, fue creado con inteligencia artificial (IA): notas publicadas en distintos medios señalan que originalmente fue publicado por la cuenta de Instagram @infiniteunreality, que difunde contenido surrealista creado digitalmente. Además, dos detectores de imágenes generadas con IA dieron positivo a que se trata de una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

