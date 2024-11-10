Cambiar Ciudad
elDetector

Este no es un video de fuegos artificiales lanzados desde la Casa Rosada en Argentina para celebrar el triunfo de Donald Trump

El video fue grabado en 2019 durante la toma de posesión del expresidente Alberto Fernández.

Por:
Rafael Olavarría - Factchequeado..
El mandatario argentino festejó el triunfo de Trump con un mensaje en X.
El mandatario argentino festejó el triunfo de Trump con un mensaje en X.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de X.

Usuarios en X y en TikTok circulan videos que muestran fuegos artificiales saliendo de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, y afirman que se trataría de una celebración organizada por el presidente libertario, Javie Milei, para celebrar la victoria de Donald Trump. Eso es falso. El video fue grabado en 2019 durante la toma de posesión del expresidente peronista Alberto Fernández.

PUBLICIDAD

A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens (que puedes ver aquí) encontramos que el video en YouTube circula desde el 11 de diciembre de 2019. Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2019.

Más sobre elDetector

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision

El presidente Milei celebró la victoria de Trump a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que felicitó, en inglés, al presidente electo por su “formidable victoria electoral” y añadió que Trump “puede contar con Argentina” para ayudar a cumplir su “tarea” de “hacer Estados Unidos grandioso otra vez”.

Este es un artículo publicado originalmente el 7 de noviembre de 2024, en Factchequeado, un medio de verificación –aliado de elDetector y miembro oficial de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN)– que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoElecciones 2024Elecciones en Estados Unidos 2024Donald TrumpArgentinaJavier MileiDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD