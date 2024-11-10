Este no es un video de fuegos artificiales lanzados desde la Casa Rosada en Argentina para celebrar el triunfo de Donald Trump
El video fue grabado en 2019 durante la toma de posesión del expresidente Alberto Fernández.
Usuarios en X y en TikTok circulan videos que muestran fuegos artificiales saliendo de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, y afirman que se trataría de una celebración organizada por el presidente libertario, Javie Milei, para celebrar la victoria de Donald Trump. Eso es falso. El video fue grabado en 2019 durante la toma de posesión del expresidente peronista Alberto Fernández.
A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens (que puedes ver aquí) encontramos que el video en YouTube circula desde el 11 de diciembre de 2019. Alberto Fernández asumió la Presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2019.
El presidente Milei celebró la victoria de Trump a través de una publicación en su cuenta oficial de X, en la que felicitó, en inglés, al presidente electo por su “formidable victoria electoral” y añadió que Trump “puede contar con Argentina” para ayudar a cumplir su “tarea” de “hacer Estados Unidos grandioso otra vez”.
