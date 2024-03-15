Ese bebé cuyo reflejo se mueve independientemente no es un fenómeno “paranormal”, es una edición

El video también se viralizó en 2019, año en que fue compartido por primera vez. <br>

Una grabación en la que aparece un bebé sentado en el suelo jugando ante un espejo, en cuyo reflejo se le ve mirando fijamente hacia el frente cuando, en realidad, el pequeño se está girando hacia la persona que le habla a sus espaldas, no muestra que “hubo un fallo en el espejo” ni algún fenómeno “paranormal”, como dice una publicación en Instagram. Se trata de un video editado por el propio padre del niño, que ya se hizo viral en 2019 cuando fue compartido por primera vez en redes sociales.

“Mira sus ojos #terror #paranormal”, dice el texto que acompaña el video publicado en Instagram el 12 de marzo de 2024 y que tres días después acumulaba más de 657,000 visualizaciones y 5,800 “me gusta”. En la grabación también se puede leer la frase “hubo un fallo en el espejo”, insertada en las imágenes.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen, a partir de una captura de pantalla del clip, en Google y en Bing para rastrear su origen. En Bing apareció entre los resultados una publicación de un sitio web en la que se explica que la grabación proviene de la cuenta de Twitter (ahora X) de Nasrullah Napi, un videógrafo de Malasia, e incluye un enlace al tuit original.

El tuit no aporta mayor información, según su traducción, pero en la descripción del perfil de Nasrullah Napi encontramos que se identifica como videógrafo profesional y en el mismo hilo de la publicación original encontramos otro clip editado por él en el que una mujer mece en sus brazos a un bebé y cuando ella se va para atender una llamada telefónica, el pequeño se mantiene en el aire como si alguien aún lo estuviera acunando, pero sin que se vea a ninguna persona hacerlo.

Con esta información, en elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos una verificación en árabe de la agencia de prensa AFP difundida en 2021. En la nota se incluye un enlace al medio malayo Harian Metro, que entrevistó a Nasrulla Napi en 2019, cuando publicó el video y se hizo viral por primera vez. Allí, el hombre explica que el bebé que aparece en las imágenes es su hijo, que la voz que se escucha es la de su esposa y que la grabación fue editada por él mismo por puro entretenimiento para subirla a sus redes sociales.

“Definitivamente no había ninguna entidad o ser etéreo cuando se hizo la grabación y admito que la grabación del video viral fue editada para convertirla en una atracción en las redes sociales”, dijo Nasrulla Napi. Luego también explicó que usó el programa After Effects y que aunque en este caso lo hizo como pasatiempo, en realidad llevaba seis años grabando y editando videos como parte de su trabajo.

Conclusión

Es falso que “hubo un fallo en el espejo” o que un fenómeno “paranormal” fue captado en ese video en el que aparece un bebé jugando frente a un espejo, cuyo reflejo lo muestra mirando fijamente al frente aun cuando el pequeño se gira buscando la voz de una persona que le habla a sus espaldas. Aunque la publicación que se hizo viral en Instagram en marzo de 2024 asegura esto, en realidad se trata de una grabación manipulada por el propio padre del pequeño y que ya se había viralizado en 2019, cuando fue compartida por primera vez en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

