Es falso que ese video en el que agentes despliegan una reja gris en una vía muestre un reciente cierre de la frontera mexicana con Estados Unidos: está fuera de contexto

En el clip se ve a miembros de la Guardia Nacional mexicana cerrando el paso.

Una publicación compartida en Facebook en marzo de 2025 muestra un video de 30 segundos en el que aparecen varios hombres uniformados cerrando el paso de una vía con una reja gris para afirmar que, en respuesta a los recientes aranceles impuestos por el presidente Donald Trump , México está cerrando sus fronteras, pero eso es falso. La secuencia está fuera de contexto, pues en realidad muestra el cierre de un puente comercial que tuvo lugar el 27 de febrero de 2025 en respuesta a un paro de transportistas.

“México sierra [ sic] sus fronteras debido a los aranceles impuestos por el presidente de USA”, dice el mensaje que acompaña el clip en el que se ve a varios hombres vestidos con un traje gris camuflado empujando una reja gris para cerrar el paso de una vialidad. Una voz en off dice: “Debido a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, México está cerrando sus fronteras”.

En la grabación se escucha de fondo a gente gritando y aplaudiendo y en los últimos segundos a una mujer diciendo “Esa fue la solución que nos dieron”.

El video no tiene que ver con los aranceles

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos el mismo video que estamos chequeando en Instagram, pero sin la frase superpuesta a las imágenes que menciona el cierre de frontera. En esta publicación se asegura en inglés que el clip muestra “un puente importante” en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el cruce de camiones con exportaciones e importaciones a Estados Unidos. “Si lo bloquean y no permiten que ingresen mercancías. ¿México le acaba de dar la vuelta a la situación?”.

Hicimos una segunda búsqueda inversa con esta nueva secuencia y esta arrojó una publicación en X (antes Twitter), del 27 de febrero de 2025, que dice: “Un paro de transportistas en la aduana de Nuevo Laredo y ningún medio dice nada. Siempre detrás de un paro de transportistas existe una afectación muy importante a varios estados o a nivel nacional… lo captan?”.

El mensaje incluye un gráfico que alerta sobre una huelga de transportistas en el Puente del Comercio Mundial ubicado en Nuevo Laredo ; una convocatoria que invita a los transportistas a unirse a un paro de labores el 27 de febrero de 2025 en la aduana 240 (la aduana del Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo) y los invita a detenerse en el “Puente mocho”, como también se le conoce al Puente del Comercio Mundial; y un video.

En el clip se ve a hombres uniformados de gris, que son miembros de la Guardia Nacional, cerrando una reja gris, y bloqueando el paso de una vialidad. También aparecen miembros de la guardia estatal de Tamaulipas vestidos de negro y el cofre de un automóvil rojo. La secuencia muestra el mismo lugar y el mismo momento que se observa en el clip que estamos verificando, pero está grabada desde otro ángulo.

Otro de los resultados que arrojó esta segunda búsqueda inversa fue un mensaje del 27 de febrero de 2024 que la periodista Alicia Salgado publicó en X y que incluye otro video que muestra el momento del cierre del Puente del Comercio Mundial grabado de un ángulo distinto. En las imágenes también aparecen miembros de la, Guardia Nacional y de la guardia estatal y se escucha a un hombre decir: “Se cerró la 240”.

El mensaje de Salgado dice: “ÚltimaHora Cierran el Puente Internacional III del Comercio Mundial en Nuevo Laredo. Chóferes hicieron huelga y la Guardia Nacional decidió cerrar”.

Por último hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y confirmamos que medios de comunicación reportaron que el 27 de febrero de 2025 se cerró el Puente del Comercio Mundial por un paro de transportistas.

Las notas señalan que los transportistas bloquearon el puente en protesta por los “excesivos” operativos de seguridad que provocan largas filas y esperas en la zona. Las medidas se pusieron en marcha luego de que se pactó un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos para reforzar la seguridad fronteriza.

Conclusión

Es falso que ese video muestre el cierre de una frontera mexicana que ocurrió en marzo de 2025 como respuesta a los aranceles que impuso el presidente Donald Trump. En elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto. Lo que muestra es el cierre temporal del Puente del Comercio Mundial, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que tuvo lugar 27 de febrero de 2025 por un paro de labores de transportistas que protestaban contra los “excesivos” operativos de seguridad aduanales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

