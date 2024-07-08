Encuestas, empleo y sanidad: verificamos a Biden en su primera entrevista tras el debate

Era la primera vez que Joe Biden volvía, sin teleprompter, a enfrentarse a preguntas tras su mala actuación en el debate del 27 de junio contra Donald Trump, que generó dudas sobre su idoneidad para ser el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

Lo hizo en ABC News el sábado 6 de junio , y eludió las preguntas sobre su salud, descartó pasar un examen cognitivo, repitió que su mal desempeño en el debate se debió a que estaba enfermo y reiteró que no se retirará de la contienda electoral a no ser que se lo diga el “Todopoderoso”.

También hizo una serie de afirmaciones fuera de contexto, engañosas y falsas. En elDetector pasamos la lupa por algunas de ellas:

“El New York Times me tenía abajo, a diez puntos antes del debate, nueve ahora, o lo que sea”. FALSO.

La encuesta de The New York Times/Siena College con datos al 26 de junio , un dia antes del debate, daba una ventaja de 4 puntos porcentuales a Donald Trump sobre Biden entre los votantes probables ( 48% por 44% ) que aumentaba a 6 puntos porcentuales ( 48% a 42% ) entre los votantes registrados.

Tras el mismo, los datos que arroja la actualización de la encuesta el 3 de julio reflejan que esa distancia aumentó a 6 puntos porcentuales ( 49% por 43% ) entre los votantes probables y a 8 puntos porcentuales ( 49% por 41% ) entre los votantes registrados.

Según The New York Times, el equipo de Biden defendió que “el margen de error de la encuesta era del 2,8%, por lo que la ventaja de Trump estaba dentro de ese margen”.

“Todos los encuestadores con los que hablo me dicen que es un cara o cruz. Es un cara o cruz. Y cuando estoy por detrás, sólo hay una encuesta en la que estoy muy por detrás, la de la CBS y NBC". ENGAÑOSO.

Si bien es cierto que hay muchas encuestas cuyos resultados se pueden considerar un empate técnico ya que la ventaja es pequeña a favor de uno u otro candidato, la afirmación de Biden es engañosa, porque también es verdad que Trump cuenta con más proyecciones que dicen que ganaría por 6, 7 e incluso 8 puntos porcentuales.

Al 7 de julio, el promedio de las múltiples encuestas que aglutina la web fivethirtyeight.com da un 42.2% en intención de voto a Trump frente a un 39.9% a Biden. Una ventaja para el republicano de 2.3 puntos porcentuales.

En realclearpolling.com , que también recoge gran cantidad de encuestas, el rojo republicano se impone al azul demócrata, y también en la mayoría de ellas por 3 o más puntos porcentuales.

A 5 de julio, esta web daba, en promedio, una ventaja de 3.3 puntos porcentuales de Trump (47.5%) sobre Biden (44.2%).

“El único otro presidente... aparte de él [Trump] es Hoover, que perdió más empleos de los que creó”. FALTA CONTEXTO.

A la afirmación del presidente le falta contexto: efectivamente, durante el mandato de Trump se perdieron empleos y concluyó su periodo con un saldo negativo de 2.9 millones de puestos de trabajo entre enero de 2017 y diciembre de 2020 (no se considera enero de 2021 porque no ocupó el cargo el mes completo), según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), pero estos números fueron influenciados por la la pandemia del covid-19.

Sobre la afirmación de Biden que compara la gestión de Trump con la de Herbert Hoover en términos de pérdida de empleos, los datos disponibles de la BLS comienzan en 1939, pero Hoover fue presidente entre 1929 y 1933, un período difícil de comparar económicamente debido a la Gran Depresión. Cuando Hoover dejó la presidencia, el desempleo alcanzaba un pico histórico.

Trump “nos dijo que nos pusiéramos lejía en los brazos para lidiar con el covid”. FALTA CONTEXTO.

A la afirmación del presidente le falta contexto, porque tergiversó las palabras de Donald Trump en una rueda de prensa el 23 de abril de 2020 , cuando comentaba que los desinfectantes mataban el covid-19 en un minuto y dijo: “¿Existe alguna manera de hacer algo así, mediante una inyección interior o algo parecido a una limpieza?, porque [el virus] se introduce en los pulmones y tiene un efecto tremendo en ellos, así que sería interesante comprobarlo”.

Trump no mandó a que los ciudadanos se aplicaran desinfectante, sino que instó a que científicos del Departamento de Seguridad Nacional hicieran pruebas, con “luz muy potente” o algo similar a “desinfectante” para matar el virus en las personas.

Trump “habla de querer deshacerse de la provisión sanitaria que pusimos en marcha”. FALTA CONTEXTO.

En muchas ocasiones, el presidente Biden ha dicho que su contrincante quiere deshacerse del Affordable Care Act” (ACA, también conocido como Obamacare), pero es otra afirmación a la que le falta contexto: Trump lo intentó durante su gobierno, pero en marzo y abril de 2024, el candidato presidencial republicano afirmó en sus redes sociales que su intención no es eliminar el programa de salud, sino hacerlo "mejor" y "menos costoso".

Aunque entre sus propuestas de campaña no se menciona la eliminación de esta ley, tampoco se detallan las medidas específicas que tomaría para mejorarla.

Trump también ha rechazado la afirmación demócrata de que “socavará las redes de la Seguridad Social y el Medicare para los ancianos estadounidenses”, según detalla la BBC.

