¿Es cierto esto que dijeron los candidatos?

El 5 de noviembre sabremos quién ocupará la Casa Blanca: republicanos o demócratas.

En las elecciones del 5 de noviembre se escogerá al próximo presidente de Estados Unidos para los próximos cuatro años.

PUBLICIDAD

Tras meses de campaña, rallies, entrevistas y apretones de manos, los republicanos Donald Trump y JD Vance, por un lado, y los demócratas Kamala Harris y Tim Walz, por otro, sabrán si ocupan la Casa Blanca. Pondrán así punto y final (o quizá solo punto y seguido) a sus enfrentamientos dialécticos.

Esta campaña de las presidenciales 2024, como nunca antes, ha estado plena de desinformaciones, algunas promovidas por los propios comandos de los candidatos. ¿Podrías identificarlas?



elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD