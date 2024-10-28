Cambiar Ciudad
¿Es cierto esto que dijeron los candidatos?

Donald Trump, Kamala Harris, JD Vance y Tim Walz enfilan el final de la campaña electoral, ¿sabrás quién dijo cada una de las frases que te proponemos?

Por:
Equipo elDetector.
El 5 de noviembre sabremos quién ocupará la Casa Blanca: republicanos o demócratas.
El 5 de noviembre sabremos quién ocupará la Casa Blanca: republicanos o demócratas.
En las elecciones del 5 de noviembre se escogerá al próximo presidente de Estados Unidos para los próximos cuatro años.

Tras meses de campaña, rallies, entrevistas y apretones de manos, los republicanos Donald Trump y JD Vance, por un lado, y los demócratas Kamala Harris y Tim Walz, por otro, sabrán si ocupan la Casa Blanca. Pondrán así punto y final (o quizá solo punto y seguido) a sus enfrentamientos dialécticos.

Esta campaña de las presidenciales 2024, como nunca antes, ha estado plena de desinformaciones, algunas promovidas por los propios comandos de los candidatos. ¿Podrías identificarlas?

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

elDetectorKamala HarrisDonald TrumpJD VanceTim WalzElecciones en Estados Unidos 2024Elecciones 2024Desinformación

