Cambiar Ciudad
elDetector

El atleta Usain Bolt no luce “un nuevo estado físico” más pesado: esa es una foto manipulada

La imagen que circula en redes sociales y que sugiere que es actual, es de las vacaciones de verano del excorredor hace un año. Bolt no luce con un abdomen prominente ni en la foto original, ni en la actualidad.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
El atleto jamaicano disfrutaba de unos días en las islas de Ibiza y Formentera, en España.
El atleto jamaicano disfrutaba de unos días en las islas de Ibiza y Formentera, en España.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

Circula en Facebook y X (antes Twitter) una fotografía del excorredor jamaiquino Usain Bolt con un (supuesto) abdomen prominente acompañada de la afirmación: “Usain Bolt genera miles de reacciones por su nuevo estado físico”; pero es falso que tenga “un nuevo estado físico”. Esa foto, en la que se le ve en shorts blancos con adornos negros, un collar de brillantes y el abdomen al descubierto en lo que parece una embarcación marina, está manipulada.

PUBLICIDAD

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, entre varios resultados, hallamos una publicación del Diario de Mallorca (España), del 22 de junio de 2023, en las que registró las vacaciones del excorredor en Ibiza y Formentera, dos de las islas, entre otras como Mallorca, que forman el archipiélago de las Baleares, hace un año. En un carrusel de fotos del medio de comunicación, la fotografía 17 es la que fue manipulada. Se ve que el atleta no tiene un abdomen prominente.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Bolt de vacaciones en Ibiza, y no así de grande

Más sobre elDetector

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision

La foto manipulada es un recorte de la foto original de las vacaciones del verano pasado, donde se ve a Bolt en un yate, junto a tres hombres a su izquierda y a otra persona con gorra, barba, lentes oscuros y una camisa blanca con rayas negras a su derecha. Esta última también está en la foto manipulada que circula en redes sociales. En la esquina inferior izquierda de la instantánea original hay una mujer de espaldas.

En la foto original (derecha) detallamos que todo es igual a la que la que circula en redes sociales (izquierda): mismo gesto de su cara (recuadros verdes), mismos shorts (recuadros rojos), mismo collar (recuadros amarillos) y el mismo hombre a su derecha (recuadros azules). La única diferencia es la manipulación del abdomen del excorredor para hacerlo parecer más grande.

Fuente: X (izquierda) y Diario de Mallorca (derecha).
Fuente: X (izquierda) y Diario de Mallorca (derecha).

Otra comprobación de que es falso que Bolt luzca un “nuevo estado físico” es que en las publicaciones más recientes en su Instagram no aparece con ese abdomen, como sugieren en redes sociales. Por ejemplo, en un post del 26 de julio de 2024 se le ve con un traje de piloto de carreras, un casco verde en su mano izquierda y notablemente más definido de como, falsamente, afirman que es su estado actual.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el excorredor de Jamaica, Usain Bolt, luzca “un nuevo estado físico” más pesado, como afirman en redes sociales: la fotografía, en la que se le ve con un abdomen prominente al descubierto, está manipulada. Comprobamos la edición de la instantánea con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens que nos llevó a un artículo periodístico del 22 de junio de 2023 (hace un año) que registró las vacaciones de Bolt en las islas españolas de Ibiza y Formentera y en la que aparece la foto original y se ve que no tiene ese sobrepeso. Además, también comprobamos que no tiene ese nuevo aspecto con las más recientes publicaciones en su cuenta Instagram. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoManipuladoDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD