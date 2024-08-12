El atleta Usain Bolt no luce “un nuevo estado físico” más pesado: esa es una foto manipulada

El atleto jamaicano disfrutaba de unos días en las islas de Ibiza y Formentera, en España.

Circula en Facebook y X (antes Twitter) una fotografía del excorredor jamaiquino Usain Bolt con un (supuesto) abdomen prominente acompañada de la afirmación: “Usain Bolt genera miles de reacciones por su nuevo estado físico”; pero es falso que tenga “un nuevo estado físico”. Esa foto, en la que se le ve en shorts blancos con adornos negros, un collar de brillantes y el abdomen al descubierto en lo que parece una embarcación marina, está manipulada.

Bolt de vacaciones en Ibiza, y no así de grande

La foto manipulada es un recorte de la foto original de las vacaciones del verano pasado, donde se ve a Bolt en un yate, junto a tres hombres a su izquierda y a otra persona con gorra, barba, lentes oscuros y una camisa blanca con rayas negras a su derecha. Esta última también está en la foto manipulada que circula en redes sociales. En la esquina inferior izquierda de la instantánea original hay una mujer de espaldas.

En la foto original (derecha) detallamos que todo es igual a la que la que circula en redes sociales (izquierda): mismo gesto de su cara (recuadros verdes), mismos shorts (recuadros rojos), mismo collar (recuadros amarillos) y el mismo hombre a su derecha (recuadros azules). La única diferencia es la manipulación del abdomen del excorredor para hacerlo parecer más grande.

Fuente: X (izquierda) y Diario de Mallorca (derecha).

Otra comprobación de que es falso que Bolt luzca un “nuevo estado físico” es que en las publicaciones más recientes en su Instagram no aparece con ese abdomen, como sugieren en redes sociales. Por ejemplo, en un post del 26 de julio de 2024 se le ve con un traje de piloto de carreras, un casco verde en su mano izquierda y notablemente más definido de como, falsamente, afirman que es su estado actual.

Conclusión

Es falso que el excorredor de Jamaica, Usain Bolt, luzca “un nuevo estado físico” más pesado, como afirman en redes sociales: la fotografía, en la que se le ve con un abdomen prominente al descubierto, está manipulada. Comprobamos la edición de la instantánea con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens que nos llevó a un artículo periodístico del 22 de junio de 2023 (hace un año) que registró las vacaciones de Bolt en las islas españolas de Ibiza y Formentera y en la que aparece la foto original y se ve que no tiene ese sobrepeso. Además, también comprobamos que no tiene ese nuevo aspecto con las más recientes publicaciones en su cuenta Instagram. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

