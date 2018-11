Una revisión hecha por Univision Investiga a los últimos cuatro años de informes de Grupo Aval a la SEC muestra que el conglomerado no parece haber revelado a tiempo ni totalmente las advertencias sobre posibles pagos de sobornos millonarios en Colombia.

Informes a medias

El Grupo Aval, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde septiembre de 2014, explicó la semana pasada a la SEC que los informes del auditor o controller no pudieron llevar a nadie a concluir que los pagos de Odebrecht implicaban sobornos.

Pizano, quien murió hace dos semanas de un infarto, había descubierto que Odebrecht estaba haciendo desembolsos que superaron los 10 millones de dólares sin consultar a los demás integrantes del consorcio. El auditor decidió compartir sus preocupaciones con Martínez y grabó la reunión para salvar su pellejo y porque se sentía frustrado de que no se le prestaba atención, según correos electrónicos y declaraciones suyas publicadas en Colombia.

En la grabación, se escucha a Pizano preguntándole a Martínez si continuaba investigando o se quedaba "quieto", a lo cual Martínez respondió: "no, quieto, quieto".

En un momento de la conversación, después de escuchar de Pizano varios trucos contables utilizados por Odebrecht para desviar el dinero del consorcio, Martínez comenta: "Pero, entonces, no sea hijueputa, son unos pícaros, marica, entonces... se putió esta compañía, esta compañía se putió, hermano".

Martínez no ha negado el contenido de las grabaciones. En un comunicado de prensa emitido el lunes, confirmó que la reunión se realizó, pero explicó que Pizano no estaba seguro de que los pagos fueran sobornos.

"La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades", dijo Martínez.

Martínez, quien tomó posesión de su cargo como fiscal en agosto de 2016, no explicó sin embargo por qué calificó los pagos como sobornos durante su conversación con Pizano.

Los hallazgos de Pizano no solo fueron conocidos por Martínez. De acuerdo con el fiscal, el mayor accionista y CEO del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo –un multimillonario de 85 años, que aparece en la revista Forbes de las personas más ricas del mundo– conocía las quejas del auditor desde 2015.

"Las declaraciones hechas por el Sr. Pizano en la entrevista que se transmitió este fin de semana no son nuevas", dijo Aval a la SEC.

Sin embargo, una revisión realizada por Univision de los informes presentados por Grupo Aval a la SEC durante los últimos cuatro años muestra que las alarmas prendidas por Pizano no se reportaron en su momento.

Una representante del Grupo Aval respondió a Univision que no podía dar respuesta a un cuestionario enviado por correo electrónico para conocer la versión del conglomerado sobre este y otros reportes a la SEC.

"Por indicación de nuestros asesores legales desafortunadamente me veo obligada a no poder contestar sus inquietudes. Espero que me entienda", respondió Tatiana Uribe Benninghoff , vicepresidente de Planeación Financiera y Relación con Inversionistas del grupo. "Lo que le puedo decir es que Grupo Aval S.A. continuará colaborando con las autoridades con plena confianza que todos los hechos asociados al escándalo propiciado por Odebrecht se esclarecerán".