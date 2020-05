Expertos estiman que cinco millones de hogares dejarán de recibir remesas en América Latina

"La magnitud del problema es sustancial porque la pérdida de ingreso no se va a recuperar" , explicó a Univision Noticias Manuel Orozco , director del Programa de Desarrollo e Inmigración de esa organización con sede en Washington. "Van a tener que reducir sus gastos no solamente en actividades cotidianas como es el pago de servicios de Internet, pero también incluso en su alimentación . Problemas de escuela, de obtener recursos, capacidad de ahorro, se va al suelo".



"En este momento sigue igual todo", dijo frente a su empresa de giros la semana pasada. "Yo no he dejado de abrir todos los días. He abierto porque la gente me necesita para mandar su dinero", agregó.