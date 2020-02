Exclusiva: Así opera la industria de producción y exportación de fentanilo en Sinaloa

Es fácil saber quién manda en estos lugares: siempre es aquel que trae su radio de walkie-talkie colgado a la cintura. Los reportes en esas radios, según los operadores de la zona, rigen estrictamente la rutina de las operaciones clandestinas. Si hay alguna alerta, se suspenden los envíos, no se encienden las ollas para preparar las drogas sintéticas, guardan en un lugar seguro sus instrumentos y se sientan tranquilamente a ver la televisión, mientras terminan los operativos. Después, regresan a sus labores, sin inmutarse.

Laboratorio al aire libre

El jefe de la cocina es un chico menudo, con un bigote incipiente. Sus ayudantes son dos jóvenes que no pasan de los 20 años. Los tres se visten meticulosamente con trajes especiales para protegerse, se ponen máscaras antigases. Dicen que antes operaban en una casa, pero que a uno de sus compañeros "se le pudrieron los pulmones" y desde entonces preparan el fentanilo en el exterior “para que se esfume más el humo y las sustancias".

El primero, es que debe negociar con clientes estadounidenses, aunque él no habla inglés, y que si en algún momento dejan de contestarle el teléfono simplemente se queda sin cobrar. "Si no me pagan, yo tengo que gastar en conseguir a alguien y que vaya y lo busque", dice.