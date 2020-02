Exclusiva: Carteles mexicanos controlan el multimillonario negocio del fentanilo

"México no tiene una industria química muy grande. No tienen gente que pueda hacer precursores de fentanilo desde ceros, así que lo compran en China y el convertir los precursores en el producto final del fentanilo es un proceso más simple que hacen los carteles".

Veneno oculto

"Me sentía invencible, me sentía que podía hacer todo, me sentía... no sé, fuerte, feliz", relató una joven de 26 años que se recupera de la adicción. "Bailaba, hacía muchos amigos, era muy fácil para mí cuando yo tomaba una pastilla hablar con la gente. Era algo muy muy diferente, era otra persona".