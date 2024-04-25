Es falso que la Universidad de Stanford fue creada luego de que una donación de sus fundadores fuera rechazada por Harvard

La supuesta historia sigue difundiéndose pese a que fue desmentida en 1998 por la <i>Stanford Magazine.</i>

Publicaciones difundidas en redes sociales en abril de 2024 comparten la supuesta historia de cómo los esposos Stanford fundaron la universidad que lleva su nombre, luego de haber recibido un desaire por parte del presidente de la Universidad de Harvard cuando intentaron hacer una donación para construir en ese campus un edificio a nombre de su hijo fallecido. El funcionario les habría rechazado por vestir ropa humilde, según el relato. Sin embargo, todo lo anterior es falso: esta desinformación circula desde hace décadas y fue desmentida ya en 1998 por la Stanford Magazine.

“Nunca subestimes a nadie”, se titulan los posts compartidos en Facebook que cuentan la historia y van acompañados de la fotografía antigua de una pareja y un niño. Las publicaciones suman decenas de miles de reacciones y han sido compartidas miles de veces en esa red social.

El texto, en tanto, señala que la pareja dijo al presidente de la Universidad de Harvard que tuvieron “un hijo que asistió a Harvard por sólo un año, él amaba a Harvard y era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y dijo: —Señora, no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y fallezca, si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. —Oh no, explicó la mujer rápidamente: No deseamos erigir una estatua, pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard”.

El post agrega que “el presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja y entonces exclamó: —¡Un edificio!, ¿tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio?, hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard! [...] La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente: —¿Tan poco cuesta iniciar una Universidad?, ¿por qué no iniciamos la nuestra?”.

Sin embargo, mediante una búsqueda con palabras clave en inglés en Google, en elDetector encontramos que el primer resultado lleva a una nota de la Stanford Magazine de noviembre/diciembre de 1998 en la que se indica que el mismo relato ya era compartido a través de correos electrónicos en aquel entonces, mucho antes de la explosión de las redes sociales.

La revista de la universidad explica que “el relato, por supuesto, es erróneo –y, en algunos puntos, absurdo. Leland Jr. murió de fiebre tifoidea a los 15 años. Nunca se matriculó en Harvard. Sus padres sí visitaron al presidente de Harvard, Charles Eliot, pero solamente para recibir consejos sobre la dotación de una universidad”.

“Tal vez lo más ridículo es la posibilidad de que el senador Stanford, un acaudalado barón ferrocarrilero, y su esposa se hubieran aparecido vistiendo ropa andrajosa”, añade el texto.

Según la página oficial de la Universidad de Stanford, “cuando el magnate ferrocarrilero y exgobernador de California Leland Stanford y su esposa, Jane Lathrop Stanford , perdieron a su único hijo, Leland Jr., debido a la fiebre tifoidea en 1884, decidieron construir una universidad como el monumento más adecuado, y le cedieron una gran fortuna que incluyó la granja de ganado de 8,180 acres de Palo Alto que se convirtió en el campus”. Así, la “Leland Stanford Junior University –que aún es su nombre legal– abrió el 1 de octubre de 1891”.

En fotos históricas de la Universidad de Stanford puede verse una placa que muestra las fechas de nacimiento y muerte de Leland Jr. y confirma que falleció a los 15 años.

Con lo anterior, queda claro que Leland Stanford Junior no fue estudiante de Harvard ni murió en un accidente, como aseguran las publicaciones virales.

En cuanto a la fotografía que acompaña los posts que estamos verificando, mediante una búsqueda inversa de imagen en Google encontramos que la misma sí muestra a la familia Stanford, según indican el sitio web del Museo de Palo Alto y otro sobre la conmemoración del centenario del terremoto que afectó la Universidad de Stanford en 1906.

Conclusión

Es falso que los fundadores de la Universidad de Stanford decidieron crear su propia casa de estudios luego de recibir un desaire por parte del presidente de la Universidad de Harvard, quien en vista de que vestían ropas humildes rechazó la idea de la pareja de financiar un edificio de esa universidad en memoria de su hijo fallecido supuestamente en un accidente, como aseguran publicaciones en redes sociales. Se trata de una desinformación antigua que fue desmentida en 1998 por la Stanford Magazine, que explicó que los Stanford fundaron la universidad en nombre de su hijo que murió a los 15 años de fiebre tifoidea, pero que el joven nunca asistió a Harvard y que la pareja se reunió con el presidente de Harvard pero solamente para recibir consejos sobre cómo equipar su propia institución. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

