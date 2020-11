Un juez sí ordenó al Servicio Postal localizar más de 300,000 boletas, pero USPS respondió que lo haría con sus propios métodos

El juez le había dado plazo a USPS hasta las 3:30 pm para hacer chequeos all clear , “para asegurarse de que cualquier papeleta encontrada se pudiera enviar antes de que cerraran los centros electorales”, , confirmó The Washington Post .

Pero The Washington Post actualizó la información a las 5:33 pm del martes 3 de noviembre para agregar que los abogados del Departamento de Justicia que representan al Servicio Postal de Estados Unidos enviaron un expediente al tribunal para notificar que no seguirían la orden, y que, por el contrario, se adaptarían a los horarios de los inspectores, que ya tenían prevista una revisión entre las 4:00 pm y las 8:00 pm. "Dadas las limitaciones de tiempo establecidas por la orden de este tribunal, y al hecho de que los inspectores postales operan a nivel nacional, los demandados no pudieron acelerar el proceso de revisión diaria para que se lleve a cabo de 12:30 pm a 3:00 pm sin interrumpir significativamente las actividades preexistentes el día de la elección, algo que los demandados no entendieron que el tribunal estuviera invitando o requiriendo", cita el Washington Post .

Pasadas las 10 de la mañana del 4 de noviembre, el reportero de The Hill John Kruzel informó por Twitter que el juez Sullivan va a realizar una audiencia al mediodía para revisar la notificación del Servicio Postal de no cumplir con su orden. Y a las 11:45 am, el periodista reportó que entrevistó a un abogado que lleva el caso, Sam Spital. “Dijo que con toda probabilidad USPS simplemente no sabe el porcentaje exacto de boletas electorales que no se entregaron al finalizar los plazos del día de las elecciones. Y también advirtió contra tratar de extrapolar una cifra precisa [de papeletas] basada en las puntuaciones de procesamiento de USPS que reflejan el porcentaje de boletas electorales que llegan en un plazo de tiempo determinado para la entrega”.