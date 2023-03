¿Twitter y Google son responsables de los actos terroristas de ISIS? La decisión que tiene en sus manos la Corte Suprema y su impacto

Los jueces van a tener que decidir si los algoritmos de recomendación utilizados por las redes sociales están o no están protegidos por la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Y este documento, vigente hoy día, establece que, a diferencia de los medios de comunicación, las plataformas no son responsables de los contenidos creados por terceros que ellas exhiben o distribuyen. Para la familia González, sin embargo, esto no debería aplicarse a los algoritmos de recomendación, puesto que indudablemente son creados por las empresas y deberían ser de su total responsabilidad.