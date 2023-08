Es falso que a Trump lo estén imputando en Georgia por pedir a la gente que vea televisión

Se le pidió a Sklansky que diera un ejemplo y el profesor planteó el caso hipotético de un robo de banco: “Digamos que tú y yo conspiramos para robar un banco. Eso es un crimen, pero sólo si uno de nosotros hace algo concreto que deje claro que la conspiración no es pura palabrería. Ese ‘algo concreto’ no tiene que ser ilegal por sí solo. Por ejemplo, si uno de nosotros compró máscaras de esquí para usar durante el robo, ya sería suficiente. Y eso no quiere decir que comprar máscaras de esquí sea un delito. Nos presentarían cargos por la conspiración, no por comprar máscaras de esquí”.