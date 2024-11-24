Cambiar Ciudad
Trump NO dijo que dará permisos de trabajo en 2025 a “inmigrantes trabajadores”

Ni en las cuentas oficiales de Trump, ni en sus declaraciones públicas o en las comunicaciones de su equipo de transición se ha mencionado la supuesta medida compartida en redes sociales.

Por:
Rafael Olavarría - Factchequeado..
El republicano ha prometido impulsar un plan de deportaciones masivas.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Brandon Bell - Getty Images (foto) / Captura de Tik-Tok.

“El presidente Donald Trump acaba de decir que dará permiso a inmigrantes trabajadores para estar legal en EEUU”. Así se titula un video publicado en TikTok el 11 de noviembre de 2024 y que para el 15 de noviembre tenía más de 2.7 millones de reproducciones. Pero lo que afirma es falso.

Factchequeado, medio aliado de elDetector, revisó las cuentas oficiales de Trump en TruthSocial y en X, sus declaraciones públicas, y las comunicaciones de su equipo de transición y no encontró que el presidente electo hubiese anunciado tal medida.

Desde la misma cuenta de TikTok “noticiasdeusa”, que difunde el mensaje que se está verificando, se han publicado al menos otros 3 contenidos desinformantes con afirmaciones similares ( este, este y este).

Contrariamente a lo que se afirma en los videos desinformantes, Trump ha prometido impulsar un operativo de deportación masiva e invocar la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 para “desmantelar cada red criminal de migrantes que opere en suelo estadounidense”.

Tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Trump reafirmó su plan de deportación en entrevista con NBC News. Esto también ha sido confirmado públicamente por Tom Homan, quien fue designado por Trump en su primera presidencia como director encargado (enero 2017 - junio 2018) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a quien el ahora presidente electo ha designado como “zar de la frontera” para su segundo mandato.

Este es un artículo publicado originalmente el 15 de noviembre de 2024, en Factchequeado, un medio de verificación –aliado de elDetector y miembro oficial de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN)– que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN) , que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:


