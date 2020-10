Trump acusa a Nancy Pelosi de no tomarse la pandemia en serio y estar “bailando” en las calles de San Francisco

Trump acusó a Pelosi de causar muchas muertes, aunque no se han registrado muertes (por covid-19) en Chinatown y relativamente pocas en San Francisco. El presidente dijo que Pelosi instó a que se celebraran ferias y desfiles en las calles, pero eso no es cierto. La legisladora pidió apoyo para los negocios chinos. En cuanto a sugerir que él se tomó la pandemia en serio y Pelosi no, Trump está exagerando.