Tres anuncios de Trump en español, muchas distorsiones

Con Florida como un intenso campo de batalla en las elecciones presidenciales, la campaña del presidente Trump ha estado publicando anuncios en los mercados de televisión de habla hispana y subiéndolos a YouTube (" Donald J. Trump En Español"). En muchos casos, los anuncios simplemente repiten afirmaciones falsas o engañosas formuladas, primero en inglés, sobre su oponente demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Anteriormente verificamos el anuncio de campaña "Goya" de Trump. Ahora trataremos de hacer lo mismo con tres anuncios más en español.



Español: “Ahora a los 77 años y en su tercera candidatura presidencial, Biden claramente está debilitado. … Joe Biden no tiene la fuerza, la energía, ni la capacidad mental para liderar este país”.

Inglés: “Now 77 years old and on his third presidential campaign, Biden clearly is weakened. … Joe Biden doesn’t have the strength, energy or mental capacity to lead this country.”

Para apoyar esta afirmación, el anuncio de Trump muestra un clip truncado de Biden tartamudeando y luego un clip separado de Biden diciendo: "A veces me despierto y creo que es 1920".

Inmediatamente después, el narrador dice que Biden carece de la "fuerza, energía o capacidad mental" para servir como presidente.

Biden no estaba vivo en 1920 (nació en 1942, cuatro años antes de Trump) y no estaba confundido sobre qué año es.

Los comentarios completos de Biden aclaran que Biden estaba hablando sobre un sentido perdido de comunidad: "Como dije en su iglesia, Reverendo, a veces me despierto y creo que es 1920 y no 2020. La forma - lo digo en serio - la forma en que hoy nos hablamos. La forma en que se ha denigrado la política. La forma en que este presidente, Trump, ha degradado tanto a la gente".

Español: “Joe Biden se arrodilla, y sus empleados pagan fianzas. Y Biden no enfrenta a los izquierdistas radicales que quieren eliminar a la policía”.

Inglés: “Joe Biden kneels, and his employees pay bail [for violent protesters]. And Biden doesn’t stand up to the radical leftists who want to eliminate the police.”

Al menos 13 miembros del personal de Biden publicaron en Twitter el 26 y 27 de mayo que habían contribuido al Fondo de la Libertad de Minnesota, una organización que cubre la fianza en efectivo para los acusados. (Hay más de 2,000 personas que forman parte del personal de la campaña de Biden). Un funcionario de campaña de Biden señaló que los miembros del personal que donaron lo hicieron por iniciativa propia y que no fue organizado por la campaña.

Según un documento de la American Bail Coalition, verificado por The Fact Checker con una revisión de los registros de la cárcel del condado de Hennepin, todas menos tres de las 170 personas arrestadas durante las protestas entre el 26 de mayo y el 2 de junio fueron liberadas de la cárcel en una semana. De los 167 liberados, sólo 10 tuvieron que poner una fianza monetaria para ser liberados; en la mayoría de los casos, los montos eran nominales, tales como $78 o $100. De hecho, el 92 por ciento de los arrestados no tuvieron que pagar ninguna fianza, y el 29 por ciento de los arrestados no se enfrentaron a cargos.

Un detenido, Jaleel Stallings, fue acusado de intento de asesinato después de presuntamente disparar a la policía durante las protestas del 30 de mayo, según muestran en los registros del condado. MFF pagó $75,000 en efectivo para sacar a Stallings de la cárcel, según el director interino del MFF Greg Lewin. Él dijo que Stallings estaba entre una docena de personas que MFF ayudó con acciones de fianza directa después de las protestas. MFF también pagó $750 por una fianza para Chylen Evans, quien fue acusado de saquear una tienda de licores, tienda de ropa y tienda móvil.

En cuanto a la otra afirmación en este anuncio, como Fox News informó ya el ocho de junio, Biden se opone al concepto de eliminar los departamentos de policía. Anteriormente ya hemos dado Cuatro Pinochos a la campaña de Trump por afirmar lo contrario en sus anuncios de televisión.

"No, no apoyo desfinanciar a la policía", dijo Biden en una entrevista de CBS News. "Apoyo condicionar la ayuda federal a la policía en función de si cumplen o no ciertos estándares básicos de decencia y honorabilidad y, de hecho, si son capaces de demostrar que pueden proteger a la comunidad y a todos en la comunidad".

Biden, de hecho, ha sido objeto de escrutinio de la izquierda por asumir esta posición y por proponer gastar $300 millones de dólares adicionales al año en el programa de policía comunitaria iniciado en la administración Clinton. (Eso duplicaría efectivamente el presupuesto del programa.)

Este anuncio comienza con Biden diciendo: "Voy a ser uno de los presidentes más progresistas de la historia de Estados Unidos".

Luego se incluyen imágenes de Hugo Chávez, Fidel Castro, el político izquierdista Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro, mientras dicen rápidamente la palabra "progresista" en español.

Entonces Biden aparece abrazando al senador Bernie Sanders (Independiente por Vermont), quien se describe a sí mismo como demócrata socialista, después de un debate primario presidencial. Tenga en cuenta: Biden prevaleció en las primarias demócratas al postularse como una alternativa moderada a la plataforma liberal de gran alcance de Sanders.

La narración dice: "Cuando dicen progresista, quieren decir..." Y luego aparece un clip de Castro clamando por una "revolución socialista".

En los Estados Unidos, "progresista" es simplemente una abreviatura para los políticos y grupos de izquierda que apoyan conceptos como la reforma de la justicia penal (que Trump también apoya), la atención médica de pagador único o las propuestas para alcanzar emisiones netas de carbono.

Es un universo diferente de las políticas socialistas implementadas por Castro, Chávez y Maduro. (Colombia no es un país socialista.) La campaña de Trump a menudo confunde la política liberal, del tipo que se ve en Estados Unidos y muchas democracias occidentales, con el socialismo de estilo cubano y venezolano, pero cuando le preguntamos qué propuestas específicas de Biden reflejan Cuba o Venezuela, no recibimos respuesta.



Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post el 24 de septiembre de 2020.

