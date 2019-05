"Tenía un bate en mi mano, si moría lo iba a hacer peleando": el testimonio de un estudiante que sobrevivió al tiroteo en Denver

Cuando sonó la alarma, la maestra de sexto grado de la escuela STEM de Highlands Ranch en Denver, Colorado, sabía que no era un simulacro porque ya se escuchaban en el pasillo los disparos. Los niños empezaron a llorar y ella los escondió detrás de su escritorio, pero cuando escuchó que el peligro se acercaba decidió meterlos en un clóset para protegerlos.

Allí estaba Nate Holley, de 12 años, quien dice que se quedó paralizado cuando escuchó como las balas destrozaron el cristal de una ventana. "Fue increíblemente miedoso. Fue caótico. La mayoría de los niños no sabían qué hacer", contó.

"Yo me estaba escondiendo en la esquina. Tenía mi mano en un bate de béisbol de metal por si acaso, porque si iba a caer (morir), iba a caer peleando", explicó todavía conmocionado el pequeño en compañía de su padre.

Para fortuna de sus padres, este no fue el caso y Nate no fue el valiente que dio su vida para luchar contra el atacante si este hubiera llegado a su salón de clases. Esa es justamente una de las opciones que tienen los estudiantes que viven en la época de los tiroteos escolares: huir, esconderse, protegerse o enfrentar al atacante.

Su amigo Brendan Bialy arrebató el arma y gritó: 'Kendrick', pero este ya no le respondió.

La angustia de los padres

Así quedó claro en el sentimiento de los padres del estudiante fallecido, que aunque reconocieron que su hijo murió como un héroe, les cuesta trabajo aceptarlo. "Desearía que se hubiera ido y escondido, pero ese no es su carácter. Su carácter es proteger a la gente, ayudar a las personas", lamentó su padre, John Castillo.

Mientras esperaba en un centro recreativo cercano habilitado por las autoridades para ser reunificado con su hijo, Holley recordó que el pequeño ese día justamente no quería ir a la escuela. "Dijo que no había dormido bien la noche anterior y realmente luchó para quedarse en casa!", contó en su cuenta de Twitter, donde iba narrando la angustiante espera.

Cinco horas después, pudo abrazar de nuevo a su hijo y agradeció que ese día no le hubiera tocado ser a él el héroe. Pero de igual manera dijo estar con el corazón roto, pues sabía que el día no había terminado así para otra familia, sabía que unos padres no volverían a abrazar jamás a su hijo.