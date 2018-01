El acusado de un tiroteo en escuela de Texas gritaba y pataleaba mientras joven yacía baleada

El joven de 16 años acusado de abrir fuego con un arma semiautomática en la cafetería de la preparatoria Italy, en el norte de Texas, seguirá detenido al menos dos semanas más.

La jueza Cindy Ermatinger tomó la decisión al determinar que el adolescente es un peligro para sí mismo o para la seguridad pública y que no tiene la suficiente vigilancia en el hogar como para ser enviado a casa mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

También concedió que el acusado sea sometido a una evaluación psicológica como pidió la fiscalía, durante la primera audiencia en la corte de distrito en el condado Ellis, reportó Noticias 23.

Una de las abogadas de la fiscalía argumentó que el sospechoso, quien no ha sido identificado por ser menor de edad, solo dejó de disparar porque se le acabaron las municiones de su pistola .380, luego de herir varias veces a una estudiante de 15 años, reportó asimismo el Waxahachie Daily Light.



Tiroteo en escuela de Texas deja a una joven de 15 años herida La familia identificó a la víctima del tiroteo en Texas como Noelle Jones, reportó WFAA. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir El sheriff del condado de Ellis reportó un tiroteo en la preparatoria Italy el lunes 22 de enero en la mañana. 0 Compartir El incidente ocurrió en la cafetería de la escuela Italy. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La preparatoria está ubicada en un poblado de cerca de 2,000 personas al sur de Dallas. 0 Compartir Padres fueron a buscar a sus hijos. Los estudiantes fueron llevados a un domo y luego a la primaria Stafford. 0 Compartir La preparatoria Italy tiene cerca de 280 estudiantes de sexto hasta 12vo. grado. 0 Compartir



La famila de la víctima la identificó como Noelle Jones, señaló el canal local WFAA quien publicó una entrevista con el padre. La joven se recupera de múltiples heridas en el hospital Parkland de Dallas.

Mientras Jones estaba tirada tras recibir el impacto de las balas, video de vigilancia muestra al sospechoso gritando, manoteando y pataleando alrededor de la joven, agregó la representante de la fiscalía, Samantha Vickery.

Una de las balas también rozó la oreja de un estudiante de 15 años, acotó.

El joven de 16 años, quien estuvo acompañado por sus padres, está detenido en un centro juvenil bajo dos cargos de agresión agravada con un arma mortal. La próxima audiencia será el 7 de febrero.



publicidad

"Una tragedia para todos"

El fiscal del condado Ellis, Patrick Wilson, espera conocer más sobre el estudiante. Argumentó que está claro que no tenía la supervisión necesaria y que por la seguridad de la comunidad debía permanecer detenido. La defensa no lo contradijo.

Wilson debe decidir si buscará enjuiciar al adolescente como un adulto.

"Cuando un joven de 16 años se hace con una pistola y va a la escuela con ella y dispara en la cafetería, entonces queda claro que está faltando por mucho la supervisión de un adulto", señaló.



El fiscal del condado Ellis, Patrick Wilson, contuvo las lágrimas al admitir que tiene hijos en la escuela y no está ajeno "a lo que ocurre en el mundo".



El tiroteo ha estremecido a la pequeña comunidad de Italy, que con sus cerca de 2,000 personas se autodenomina "el pueblo chico más grande de Texas". El fiscal de Ellis tuvo que contener las lágrimas cuando le preguntaron sobre el efecto que este caso estaba teniendo sobre él.

"También tengo hijos en la escuela, y no deja de afectarme lo que ocurre en el mundo hoy. Me preocupo por ellos y me preocupo por la familia del niño que hizo esto", señaló. "En esto no hay ganadores, no importa el desenlace. Es una tragedia para todos los involucrados".

Compañeros del estudiante detenido han aseverado que tenía problemas de disciplina y en una ocasión lanzó una tijera a una alumna durante una clase porque se molestó.



El superintendente del distrito ha dicho que por ley no pueden dar detalles del expediente del joven y aseguró que el distrito actuó siguiendo el reglamento educativo del estado.

Vea también: