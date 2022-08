Despiden al jefe de policía escolar de Uvalde, Pedro Arredondo: los 4 errores que cometió en la respuesta al tiroteo

También se ha hablado de los errores cometidos por la propia escuela. Han hallado, por ejemplo, que la primaria Robb no estaba adecuadamente preparada para un tiroteo. A pesar de que había adoptado políticas de seguridad que les obligaban a mantener con seguro las puertas externas y las de los salones, muchos las dejaban entreabiertas para que profesores sin llaves pudieran ingresar. Y el distrito escolar no reparó oportunamente aquellas que estaban dañadas, como la del aula 111, donde murió la mayoría de las víctimas: todos sabían que el seguro estaba malo y aunque hubo un reporte no se emitió la orden escrita para repararla.