"Su sacrificio salvó vidas": víctima del tiroteo en universidad tacleó al atacante y salvó a sus compañeros

Riley Howell, de 21 años, murió haciendo exactamente lo que las autoridades enseñan a los estudiantes a hacer en caso de un tiroteo en sus centros educativos: si no pueden correr ni esconderse para protegerse, tienen que luchar contra el atacante. Howell fue una de las dos vítimas mortales del tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, donde otras cuatro personas resultaron heridas.

El padre de la novia del joven, Kevin Westmoreland, dijo a los medios que el hecho de que él hubiera derribado al atacante no era sorpresa, pues dice que era un joven compasivo que hubiera sido un gran bombero o paramédico.

"Solo entré a un salón y le disparé a los chicos"

De momento no se conoce el motivo del ataque perpetrado por el sospechoso Trystan Andrew Terrell, quien la portavoz de la universidad, Buffy Stephens, dijo que estuvo inscrito el semestre pasado pero se retiró este año.

El jefe de la Policía del campus, Jeff Baker, dijo que Terrell no estaba en su radar como una posible amenaza.

El jefe policial Putney dijo que el sospechoso no parecía haber tenido un objetivo en particular, sino que disparó deliberadamente en el edificio que eligió al azar. Pero hasta el momento no ha explicado por qué.