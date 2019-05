Kendrick Castillo, el joven amante de la robótica que dio la vida por sus compañeros en tiroteo de Colorado

Castillo señaló que aunque le ha costado mucho aceptar que su único hijo decidió enfrentar al atacante en lugar de esconderse, sabe que hizo lo que tenía que hacer y murió como un "héroe". "Desearía que se hubiera ido y escondido, pero ese no es su carácter. Su carácter es proteger a la gente, ayudar a las personas", reconoció.

Su padre no es el único que calificó de heroísmo lo que hizo Kendrick. Este miércoles, cuando empezaron a salir los primeros relatos sobre lo sucedido, sus compañeros explicaron que este joven fue quien se lanzó encima del otro que disparaba para intentar detenerlo. Gracias a él, dicen las autoridades, el saldo de este tiroteo fueron ocho heridos (y no muertos) y una única víctima mortal, quien dio la vida por los otros.

"Él era todo para nosotros"

"No me sorprende", dijo John Castillo al conocer cómo murió su hijo. "Él se preocupaba lo suficiente por las personas, tanto que él habría hecho algo así, aunque eso esté en contra de mis opiniones", explicó.

Sus amistades también lo recuerdan como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar. "Él se preocupaba por su fe y su familia y amigos más que por él mismo o cualquier otra cosa", aseguró al diario The New York Times Sara Stacks, de 17 años y su mejor amiga de la infancia.

"Él me dijo que quería ser un 'caballero de Colón' porque quería ayudar no solo a las personas, pero a su comunidad", le dijo Bedard al diario The Denver Post. "Nunca le preocupó lo que otros pensaban porque estaba muy ocupado buscando maneras de hacerte sonreír".